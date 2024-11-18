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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan pazar esnafıyla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan pazar esnafıyla buluştu
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, bir dizi program için Antalya’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile birlikte Pınarbaşı Pazarı esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte Pınarbaşı Mahallesi’nde yer alan Pazar yeri esnafını ziyaret etti. Heyet, ziyaret esnasında Pazar esnafının sorun ve taleplerini dinledi. 

EKONOMİNİN DURUMU PAZAR YERLERİNDE DAHA İYİ ANLAŞILIYOR

Vatandaş ve esnafla sık sık bir araya gelerek yanlarında olduğunun altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ‘’Bugün de İzmir Milletvekilimiz Ednan Arslan, il ve ilçe örgütümüzle pazar esnafımızla bir araya geldik. Ülkemizde yaşanan ekonomik zorlukların özellikle pazar yerlerinde çok daha fazla hissedildiğini biliyoruz, görüyoruz. Bugün bununla tekrar yüzleştik. Vatandaşımızın sıkıntılarını dinledik ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında neler yapacağımızı anlattık’’ diye konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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