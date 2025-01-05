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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan pazar yeri ziyaretlerine devam ediyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan pazar yeri ziyaretlerine devam ediyor
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar ziyaretinde esnafın sorunlarını dinleyen ve vatandaşların taleplerini yerinde değerlendiren Başkan Kotan, pazar yeri ziyareti sonrası Uncalı Mahalle Muhtarı Mehmet İbik’i de muhtarlık ofisinde ziyaret etti.

Konyaaltı Belediyesi, esnaf ve vatandaş odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana gerek esnaf gerekse de vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı pazar yerinde pazar esnafı ve vatandaşla bir araya geldi. Ziyarette pazar esnafının sorunlarını yerinde dinleyen Kotan, pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet ederek onların önerilerini aldı. Pazar yerindeki hijyen ve düzeni öncelikli konular arasında gördüklerini belirten Kotan, “Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini daha konforlu bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımızın emeğine değer veriyor, onların yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE DÜZENLİ BİR PAZAR YERİ

Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi’nin yürüttüğü projeler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verdi. Vatandaşların belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ziyaret, samimi bir atmosferde geçti.

Uncalı pazar yerinin Konyaaltı’nın önemli sosyal noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kotan, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, düzenli ve güvenli bir ortamda alışveriş yapması için pazar yerlerimizde düzenli denetim ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Esnafımızın taleplerini yerinde dinlemek, hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirmek bizim için çok değerli” diye konuştu. Kotan, pazar esnafından alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

MAHALLE MUHTARINI DA ZİYARET ETTİ

Pazar esnafı ve vatandaşların ardından Uncalı Mahalle Muhtarı Mehmet İbik’i de muhtarlık ofisinde ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, mahalleyle ilgili sorun ve talepleri yerinde dinledi. Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerindeki yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişi yaptıklarını aktaran Başkan Kotan, ‘‘39 mahallemize de eşit hizmet götürmekte kararlıyız. Muhtarlarımız ve vatandaşımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz’’ dedi. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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