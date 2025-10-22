Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Sonsuz Cumhuriyet'in ödül törenine katıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, KONYSİAD ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Sonsuz Cumhuriyet’ konulu resim ve kısa film yarışmasının ödül törenine katıldı. Törende konuşan Kotan, ''Cumhuriyet kahramanlarını tanımak, sadece geçmişi bilmek değil, geleceği anlamaktır'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği KONYSİAD ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Sonsuz Cumhuriyet’ konulu resim ve kısa film yarışmasının ödül törenine katıldı. Törene Başkan Kotan’ın yanı sıra, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Yunus Günal, İYİ Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Serap Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Taner Takak, Konyaaltılı iş insanları ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Resim ve kısa film alanında yaklaşık 200 eserin yarıştığı yarışmanın birincilik ödüllerini, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ile Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan verdi. Ödül almaya hak kazanan öğrenciler, yaptıkları konuşmada Kaymakam Köse ve Başkan Kotan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

KOTAN, “CUMHURİYET BİR İNANÇ, KARARLILIK VE ÖZGÜRLÜK HİKAYESİDİR”

Ödül töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız bugünlerde, gençlerimizin yüreğinden doğan ‘Sonsuz Cumhuriyet’ temalı bu anlamlı yarışmanın ödül töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı yarışmaya öncülük eden KONYSİAD’a ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Cumhuriyet bilincini gençlerimizin zihinlerine ve yüreklerine işleyen bu değerli iş birliği için yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Cumhuriyetin hikayesinin başta Atatürk olmak üzere tüm yurttaşların emeğiyle yazıldığını dile getiren Kotan, “Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; bir inanç, kararlılık ve özgürlük hikayesidir. Bizlere düşen en büyük görev, bu kahramanlık hikayelerini çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmaktır. Çünkü Cumhuriyet kahramanlarını tanımak; sadece geçmişi bilmek değil, geleceği anlamaktır. Onların cesareti, vatan sevgisi ve fedakârlığı; genç kuşaklara özgüven, sorumluluk ve aidiyet duygusu kazandırır” diye konuştu.

“YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN ÖZGÜR VE EŞİT GENÇLER”

Konuşmasında Milli Mücadele Kahramanlarına değinen Başkan Kotan, “Çocuklarımız Kara Fatma’yı, Sütçü İmam’ı, Nene Hatun’u, Hasan Tahsin’i tanıdıkça, Cumhuriyetin hangi bedellerle kurulduğunu ve sonsuza kadar korunması gerektiğini daha iyi anlayacaklardır. Cumhuriyetimizi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, özellikle de bugün hikayesini yeniden anacağımız Kara Fatma’yı saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın özgür ve eşit yarınlarını birlikte inşa ettiğimiz gençler” ifadelerini kullandı. Törende konuşan Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti bizlere armağan eden tüm kurucu iradeyi saygı ve minnetle anıyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Bir diğer konuşmacı KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan ise, “Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım bizleri her toplantımıza gelerek gururlandırıyorsunuz çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

KARA FATMA’NIN HİKAYESİ ANLATILDI

Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan ve ödül törenine konuk olarak katılan oyuncu Soner Türker, Milli Mücadele Kahramanlarından Kara Fatma’nın hikayesini anlattı. Anlatımında Kara Fatma’nın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yaşadığı diyaloglara sık sık yer veren Türker, tüm katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Tören, Türker’in anlatımının ardından yarışmada ödül alan öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.