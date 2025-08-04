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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Sümer Ezgü'yü ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Sümer Ezgü'yü ağırladı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sanatçı Sümer Ezgü’yü makamında ağırladı. Konyaaltı’nda gerçekleşen kültür-sanat faaliyetlerinin değerlendirildiği buluşmada konuşan Kotan, ''Atatürk’ün bize gösterdiği hedefler doğrultusunda, sanatı ve sanatçıyı daima destekleyen bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ünlü sanatçı Sümer Ezgü’yü makamında ağırladı. Göreve geldikleri ilk günden bu yana sanata ve sanatçıya daima önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Başkan Kotan, Konyaaltı’nda gerçekleştirdikleri sanat çalışmalarını ve planladıkları projeleri Ezgü’ye anlattı. Kotan, sanat kurslarının artmasıyla geçtiğimiz yıllara göre iki kat fazla kursiyer sayısına ulaştıklarını da sözlerine ekledi. Yaklaşık 45 yıllık bir sanat deneyimine sahip olan Sümer Ezgü, Konyaaltı’ndaki sanat faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade etti ve verdiği desteklerden dolayı Başkan Kotan’a teşekkür etti. 

SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Atatürk’ün bize gösterdiği hedefler doğrultusunda, sanatı ve sanatçıyı daima destekleyen bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz” dedi. Tüm projelerde olduğu gibi sanat projelerinde de Konyaaltı’ndaki tüm vatandaşları düşündüklerini vurgulayan Başkan Kotan, “Sizin gibi kıymetli sanatçılar yetişmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Konyaaltı Belediyesi Müzik ve Sanat Akademimizde, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Amacımız, Atatürk’ün yolundan ilerleyen, pırıl pırıl sanatçıları ülkemize kazandırmak” şeklinde konuştu. 

EZGÜ, ‘‘BELEDİYENİN SANATA İLGİSİ ÖNEMLİ’’

Konyaaltı Belediyesi'nin sanata gösterdiği ilgiden dolayı son derece memnun olduğunu aktaran Sümer Ezgü ise şöyle konuştu; “Uzun yıllardır sanatın içerisindeyim. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum ve sanata verdiğiniz önemi çok kıymetli buluyorum. Özellikle çocuk ve gençlerimize sanatı aşılamanız değerli. Bugün burada göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum”

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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