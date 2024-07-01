Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Doyran Mahallesi Sakız Alağı Mevkii’nde çıkan yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Bölge halkı ile görüşen Başkan Kotan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Sakız Alağı Mevkii’nde çıkan yangın korku yarattı. Büyümeden söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Sakız Alağı Mevkii’nde ormanlık alanda çıkan yangına ilk olarak Konyaaltı Belediyesi ekipleri arazözle müdahale etti. Ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek söndürdü. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da katıldı.

VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Söndürme çalışmalarının ardından olay yerine giderek bölgede incelemelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Yangın hepimizi çok korkuttu. Hızlı müdahale ile neyse ki çok büyümeden söndürüldü. Bölge halkına büyük geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onları dinledik. Özellikle bu havalarda lütfen daha fazla dikkatli olalım. İzmarit, şişe gibi çöpleri yerlere atmayalım ve ateş yakmayalım” dedi.