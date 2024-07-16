Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Zeytinköy'de lokma dağıttı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Muharrem ayı sebebiyle Zeytinköy Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi’nde, oruç lokması dağıttı. Başkan Kotan, ''Buluştuğumuz bu anlamlı günde birlikte dua etmek bana büyük bir huzur veriyor'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Zeytinköy Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi’nde, Antalya Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği ve Alevi kültür Dernekleri Antalya Şubesi ile birlikte oruç lokması dağıttı. Yemeğe Alevi Kültür Derneği Başkanı Dursun Kaya, Zeytinköy Derneği Başkanı Fatma Hakikat, her iki derneğin üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Dualar eşliğinde açılan oruçta Başkan Kotan vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ

Düzenlenen etkinlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Kotan, “Bugün burada vatandaşlarımızla aynı sofrada kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Muharrem ayının manevi atmosferinde bir araya gelerek bu mübarek günü birlikte idrak etmek, bizim için son derece anlamlı. Lokmalarımızı paylaşmaktan ve burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Muharrem Ayı boyunca tutulan oruçların hak katında kabul olmasını diliyorum” diye konuştu. Başkan Kotan lokma dağıtımı sonrasında kültür merkezi içerisinde bulunan her iki derneği de ziyaret ederek vatandaşlarla ve dernek üyeleriyle sohbet etti.