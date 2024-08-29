Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan 30 Ağustos mesajı: ''Cumhuriyetin bekçisiyiz Atam''

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Zaferin simgesi 30 Ağustos’u hep birlikte gurur ve coşkuyla anıyoruz. Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır. Senin izinde, daima Cumhuriyetin bekçisiyiz Atam'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Kotan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos 1922’de, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması, Anadolu’nun düşman işgalinden kurtarılmasının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasının sembolüdür. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin kararlılığı ve cesaretiyle kazanılan bu büyük zafer, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu büyük zaferin mirasçıları olarak, ülkemizin birliği ve bütünlüğünü korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geleceğe umutla bakıyor, gençlerimize daha iyi bir ülke bırakmak için var gücümüzle çabalıyoruz. Ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için azimle yürüdüğümüz bu yolda, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacak, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz”

SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM

Başkan Kotan mesajında nasıl bir Türkiye hayal ettiğine de vurgu yaptı. Kotan, mesajını şöyle sürdürdü: “Gelecek kaygısı yaşamayan, umut dolu, ülkesinde gururla var olabilen bir gençlik hayal ediyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek için çok çalışacağımıza inanıyoruz. Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünden ilham alarak, Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”