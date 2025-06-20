Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan çocuklara karne hediyesi dondurma ikramı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle beraber karne alan çocuklara HayatPark’ta dondurma ikramında bulundu. Dondurma ikramı esnasında çocuklarla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Kotan, ‘‘Miniklerimize iyi tatiller diliyorum. Tatilde çok eğlensinler, aileleriyle vakit geçirsinler ve bol bol da kitap okusunlar’’ dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından karne sevinci yaşayan çocuklarla HayatPark’ta buluştu. Başkan Kotan, çocuklara elleriyle dondurma ikramında bulunarak karne sevinçlerine ortak oldu. Aileleriyle beraber HayatPark’a koşan çocuklar, dondurmalarını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın elinden aldı. Minikler ve aileleri, dondurma ikramından dolayı Kotan’a teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Kotan, dondurma ikramın ardından, çocukların fotoğraf çekilme ve günü ölümsüzleştirme isteklerini de geri çevirmedi.

HEM EĞLENSİNLER HEM DE DONDURMA YESİNLER

Karne gününün yaz mevsimi sıcaklarına denk gelmesi sebebiyle dondurma ikramı planladıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Gayet güzel bir etkinlik oluyor. Çocuklar sıraya girdiler ve dondurmalarını alıyorlar. Miniklerimize afiyet olsun. Kendileri için ilçemizde birçok etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlik de bunlardan bir tanesi” dedi. HayatPark’ın Konyaaltı ve Antalya için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Kotan, “Parkımızda çocuklar doyasıya eğleniyor. Bundan biz de, çocuklarımız da çok memnunuz. Dondurma ikramını da özellikle böyle güzel bir ortamda yapmak istedik” şeklinde konuştu.

TATİLDE BOL BOL KİTAP OKUMALARINI İSTEDİ

Çocuklara iyi tatiller dileyen ve tavsiyelerde bulunan Başkan Kotan sözlerine şu şekilde devam etti; “Miniklerimiz bol bol kitap okusun, eğlensin ve aileleriyle vakit geçirsin. Önümüzdeki eğitim öğretim yılına güzel hazırlansınlar. Çocukluk zamanları gelip geçiyor. Hep arkada güzel zamanlar ve eğlenceler kalıyor. Biz de onlara güzel bir anı bırakmak için bugün dondurma ikramını planladık.” Dondurma ikramı için HayatPark’a gelen ve ikramdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Ece Güler ise, “Bugün karne günümüz ve çok mutluyuz. Ardından HayatPark’a geldik ve Başkanımız Cem Kotan’ın dondurma ikramından aldık. Böyle bir günde yanımızda olduğu için kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.