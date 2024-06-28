Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan esnaf ziyareti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Öğretmenevleri Mahallesi’nde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti, onların sorun ve isteklerini dinledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kotan, son olarak Öğretmenevleri Mahallesi’nde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek buradaki esnafla bir araya geldi. Kotan, esnafın sorun istek ve önerilerini dinledi.

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Esnafın her zaman yanında olduklarını, onların sorun, öneri ve isteklerini dinlemeye ve bu noktada çözüm üretmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Cem Kotan, “Esnafımıza sahip çıkıyor, onların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi. Başkan Kotan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten mahalle esnafı ise, “Başkanımızın bizleri ziyaret etmesi, sorunlarımızı ve isteklerimizi dinlemesi çok değerli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundular. Başkan Kotan, esnaf ziyareti sırasında sahada çalışan Konyaaltı Belediyesi temizlik işçileri ve vatandaşlarla da sohbet etti.