Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan kayyum siyasetine tepki

Konyaaltı Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında Ak Parti ve MHP grubu meclis üyelerinin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör iltisaklı olması hakkındaki iddiaları üzerine konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan; ''Cumhuriyet Halk Partisi’ni terör örgütleriyle yan yana getirecek bir cümle kuramazsınız. Bu mecliste buna izin vermem'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Beydağları Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis başkanlığını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın yaptığı oturumda maddeler oy birliğiyle karara bağlandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı konuşmalarda söz alan AKP ve MHP grup sözcülerinin, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki yorumları üzerine söz alan Başkan Kotan, “Bizi terör örgütleriyle yan yana getirecek bir cümle kuramazsınız. Bu mecliste buna izin vermem’’ dedi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 10 yıldır CHP üyesi olduğunu ve iki kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili adayı olduğunu aktaran Kotan, ‘’Başkanımız yıllarca üniversitelerde akademisyen olarak görev almış saygıdeğer bir insandır. Ve bir sabah şafak vakti gözaltına alınıp, daha ifadesi bile alınmadan tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştır. Bu durum hukuki değildir. Bu yüzden, bu konuşmaya bu şekilde devam etmenize izin veremem’’ diye konuştu.

BİZ İÇİMİZDE VATAN HAİNİ BARINDIRMAYIZ

Esenyurt Belediyesi sürecinin demokratik olmadığını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Esenyurt’un iradesine kayyum atanmıştır. Bugüne kadar hiçbir suçu yoksa ve seçildikten sonra suç üretiliyorsa burada sorun vardır. Ben inanıyorum ki, yargı süreci başladığında her şey şeffaflaşacaktır. Gönül isterdi ki, halkın iradesine güvenilsin. CHP Meclis grubunun tabelaları sökülüyor, meclis üyeleri belediyeye alınmıyor. Barikatlar örülüyor ve bir kaos ortamı yaratılıyor. Hiçbir demokratik ülkede böyle bir uygulamaya rastlayamazsınız ama maalesef bu alışkanlık haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi kuran partidir. Milleyetçiliği kimse bize öğretmesin. Kimse bize bu toprakların birliğini bütünlüğünü öğretemez. Bu toprakları kuran Mustafa Kemal Atatürk’tür, bu partiyi kuran da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz hiçbir vatan hainini içimizde bulundurmadık, bulundurmayız. İktidar da bugün iyi bir şey yaptığı zaman yanında oluyor, olumsuz bir şey yaptığında da karşısında duruyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÇEYİ TASARRUFLU KULLANIYORUZ

AKP sözcüsü Murat Sevinç’in, Konyaaltı Belediyesi’nin borçlu halde festival yapması konusunda eleştirilerine cevap veren Başkan Kotan, yapılan hiçbir festivalde para harcamadıklarının altını çizdi. Başkan Kotan, “Biz şenlik yapmıyoruz. Biz halkımızın bizden talep ettiği etkinlikleri yapıyoruz. 8 tane etkinlik yapmışız. Bizim tespitlerimize göre 50 bin kişi katılmış. Bunların yapılışıyla ilgili bir bütçe ayırmadık. Biz sahnemizi kuruyoruz, ses sistemimizi kuruyoruz, sponsorlu ya da bize destek veren dansçılarımızla festivalimizi yapıyoruz. Çok özel günlerde bile tanınan bir sanatçı getirmedik. Bütçeyi tasarruflu kullanma konusunda irademizi sizler de görüyorsunuz. Yaptığımız şenliklerde para harcamıyoruz. En son yaptığımız Doyran patlıcan şenliğimizi muhtarlarımız ve halkın talebi doğrultusunda gerçekleştirdik, amacımız yaylarımızı tanıtmak, çiftçilerimize destek olmak” diye konuştu.

ATATÜRK’Ü NAZIM HİKMET’TE ANACAĞIZ

Gündem dışı konuşmalarda TUSAŞ’a yönelik gerçekleşen terör eylemini kınayan Başkan Kotan, Ülkenin birliğini bozmak isteyenlere inat 29 Ekim Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutladıklarını da ifade ett. 10 Kasım Pazar günü saat 20:00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Atatürk’ü anma etkinliğine bütün vatandaşları davet etti. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekti.