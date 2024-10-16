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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan üreten kadınlara destek

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan üreten kadınlara destek
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclis’nin düzenlediği, ''Üreten Kadınlar Sonbahar Kermesi’''ne katıldı. Başka Kotan, ''Kadınların ürettiği bir toplum, çağdaş bir toplumdur'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Üreten Kadınlar Sonbahar Kermesi’ne” katıldı. Kermeste kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Etkinliğe katılan Başkan Kotan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi. Kadınları desteklemek ve onları toplumsal alanda daha görünür kılmak için projeler yapmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kotan, “Kadın emeğini destekliyoruz ve buna yönelik projelerimize devam edeceğiz” diye kaydetti.

KADINLAR HER ALANDA EŞİT OLACAK

Konyaaltı Belediyesi olarak kadınlar için birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Kotan, yakın zamanda kurulan eşitlik biriminin en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti. Eşitlik biriminin dengeyi sağlamak amacıyla kurulduğunu belirten Başkan Kotan, “Kadınların sadece evlerinde değil, tarımda, ticarette, sanatta ve toplumun her alanında yer almasını savunuyoruz. Kadınların her alanda eşit şekilde üretmesini sağlamak ile yükümlüyüz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu. 

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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