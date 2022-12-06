Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: ''Artık usandık''

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak boş bir arazinin temizliğini yapmak istediklerinde bile hemen dava açıldığını belirterek, bundan diğer belediyeler gibi kendilerinin de muzdarip olduğunu kaydetti.

Konyaaltı’nda vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarına çözüm aramak için Mahalle Buluşmalarına devam eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uncalı Mahallesi’nde bölge sakinleri ile bir araya geldi. Pazar yerinde vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Esen, çözüm için de müdürlere talimat verdi. Bir vatandaşın, “Konyaaltı semtimizde birçok boş arazi bulunuyor, belediye neden bu arazileri değerlendirmiyor” şeklinde sorusuna yanıt veren Başkan Esen, bu konuda dertli olduğunu söyledi. Belediye olarak herhangi bir arazide çalışma yapmak istediklerinde arsa sahipleri ile mahkemelik olduklarını ifade eden Esen, sözlerine şöyle devam etti; “Herhangi bir yerde arsayı değerlendirmeye kalktığımızda dünyanın en gelişmiş radar sistemine sahip arsa simsarları hemen dava açıyor. Dava açmakla da kalmıyorlar tüm yandaş gazetelere ‘Konyaaltı Belediyesi borca batmış, bizim paramızı ödemiyor’ diye feveran ediyorlar. Eylül ayında müfettiş teftişi geçirdik. Teftiş raporumuz tüm meclis üyelerine verildi, internet sitemizde yayımlandı. Teftiş raporumuzun 44. maddesinde ‘Konyaaltı Belediyesi’nin 75 milyon lira borcu, 45 milyon lira da alacağı vardır’ deniliyor. Ama bir bakıyorsunuz bazı gazeteler, bu gelişmiş ileri radar sistemine sahip arsa simsarlarının yalan bilgilerini yayımlıyor.”

“MOLOZ YIĞINLARI KENTE YAKIŞMIYOR ”

Konyaaltı’nda bazı arsa sahiplerinin 20 yıl arsasının değerlenmesini bekledikten sonra belediyeye dava açtığını belirten Başkan Esen, bu yol ile belediyeyi büyük yükün altına soktuklarını belirtti. Daha önce bu durum ile Roma Hamamı’nda karşılaştıklarını ifade eden Esen, antik yapının hasar görmemesi için belediyenin yıllar önce etrafını telle çevirdiğini ve temizliğini yaptığı için dava açıldığını dile getirdi. Davanın ilk gün değil de yıllar sonra açılmasının art niyet taşıdığını belirten Esen, bunu başka yerlerde de yaşadıklarını kaydetti. Boş arazilere moloz yığınlarının kente yakışmadığı için kaldırmak istediklerini söyleyen Esen, çevrede yaşayan bölge sakinlerinin bu görüntüden rahatsız olduğunu söyledi. Başkan Esen, şöyle konuştu; “Gelişmiş radarlara sahip arsa simsarlarının kimler olduğunu da günün birinde ifşa edeceğim. Gerçekten artık usandırıcı bir noktaya geldi. Ayıp denen bir şey var. Yapacağımız tesislerden herkesin çoluk çocuğu faydalanacak. Ben bunu arsa simsarlarına anlatamamaktan muzdaribim. Gerçekten çok dertliyim. ‘Şu arsanızı derleyip toplayın, bakın burası gelişmiş bir şehir, moloz yığını olarak bırakmayın, yapamıyorsanız ben yapayım’ diyorum. Dozeri soktuğumuz anda bir bakıyorum sekiz tane fotoğraf, ‘Belediye bizim arsaya girdi, bizim arsaya el attı, hemen dava’ süreç bu şekilde oluyor.”

Akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren toplantıda, vatandaşlar Esen ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.