Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Esnafımızı yalnız bırakmayacağız

Merkez Taksi Durağı esnafı ile bir araya gelerek esnafın taleplerini dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her zaman esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Konuyla ilgili haber ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz

Konyaaltı esnafı ile sık sık bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bugün Konyaaltı Merkez Taksi Durağı esnafını ziyaret ederek, esnaf ile kahvaltı yaptı. Taksi esnafının yaşadığı sorunları kendilerinden dinleyen Esen, durak etrafında incelemelerde bulundu. Esnafın talepleri doğrultusunda tespit ettikleri eksikleri ivedilik ile çözüme kavuşturacaklarını dile getiren Başkan Esen, “Ülke olarak gerek ekonomik gerekse de sağlık anlamında zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte esnafımızı yalnız bırakmıyoruz. Esnafımızın daha sağlıklı ve güvenli çalışabilmesi için temel ihtiyaçları ne varsa hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya başlayacağız” dedi.

ESNAFIM UYGULAMASI TEST SÜRECİNDE

İlçe esnafının internet ortamındaki varlığını artırmak ve büyük işletmelerin gölgesinden kurtarmak adına Konyaaltı Esnafım Uygulaması’nı esnaf ile buluşturacaklarını ifade eden Esen, uygulamanın tamamen bittiğini ve test sürecinde olduğunu kaydetti. Test sürecinin ardından uygulamayı hizmete sunacaklarını belirten Başkan Esen, “Esnafımızı dinleyip, kazançlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda üzerinde titizlikle çalışıp alt yapısını bitirdiğimiz Konyaaltı Esnafım Uygulaması’nın da test sürecini başlattık. Esnafımıza can suyu olacak uygulamamız, aynı zamanda tüketiciye de büyük kolaylıklar sağlayacak. Esnafım uygulamasını minimum maliyetle A’dan Z’ye kendimiz yaptık” dedi. Konyaaltı’nın tüm esnaf kollarıyla sık sık bir araya gelip taleplerini dinlemeye ve çözümler aramaya devam edeceklerini kaydeden Esen, esnafa bol kazançlı günler diledi.