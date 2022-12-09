Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: ''Gençlerin istediği düzeni kuracağız''

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Üniversitesinde öğrenciler ile bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtladı. Esen, “Gençlerin bizden neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Onların hayal ettiği düzeni hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile ‘Yerel Yönetimlerde Spor’ konulu seminerde bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Gençlerin iyi bir geleceğe adım atması için her alanda desteklediklerini belirten Esen, özellikle öğrencilerin istihdam kaygısı yaşadığını söyledi. Hayatlarının en verimli döneminde böyle bir kaygı yaşamalarının önüne geçmek için bir takım değişikliklerin şart olduğunu kaydeden Esen, gençlerin kendilerinden neler beklediklerini çok iyi bildiklerini ifade etti. Türkiye’nin bir değişim dönemecinde olduğunu vurgulayan Başkan Esen, “Geleceğe kaygı ile bakan gençleri görmek bizi son derece üzüyor. Hayatlarının en verimli en üretken döneminde gelecek kaygısı yaşıyorlar. Bunu düzeltmenin anahtarı yine gençlerimizdir. İnanıyorum ki yakın zamanda bu değişim onlar ile birlikte olacak. İşte o zaman gençlerimizin istediği düzeni hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“SPORU SOKAĞA İNDİRİYORUZ”

Yerel yönetimler olarak halkın spora daha kolay ulaşmalarını sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Esen, gelen talepler doğrultusunda park vb. alanlarda vatandaşlara spor yapma imkanı sağladıklarını aktardı. Yaz ve kış spor okulları ile halka, yıl boyunca spor yapma imkanı sağladıklarını kaydeden Başkan Esen, bunun yanında belediye bünyesinde bulunan spor takımlarıyla da istihdam sağladıklarını dile getirdi. Konyaaltı Belediyesinin geçen yıl verdiği spor kurslarında 8 branşta yaklaşık 4 bin kursiyer faydalandı. Her yıl açılan spor okullarından çocuk, genç, yaşlı 7’den 70’e herkes spor yapma imkanı buluyor. Spor okulları sayesinde pek çok bilincin oluşmasını da sağladıklarını belirten Esen, “Spor yapan insanda sadece spor disiplini değil aynı zamanda beslenme disiplini konusunda da bilinç oluşuyor. Sağlıklı gıda ve sağlıklı beslenmenin nasıl yapılacağını, nasıl yapılması gerektiğini size sık sık hatırlatan bir uğraştır spor. Spor yapan insanlar çok daha dikkatli beslenirler. Yanlış beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını yaşamazlar” şeklinde konuştu.

“SİYASETİN GÜNDEMİ DEĞİŞECEK”

Beslenme, gıda ve iklim konularının bugünün siyasetinde çok önemsenmediğini belirten Başkan Esen, yakın zamanda bu konuların ana gündem maddesi olacağını söyledi. İnsanların bu konularda şimdiden bilinçlendirilmesi gerektiğine değinen Esen, “Bundan 20 yıl sonra siyasetçilerin ilk gündem maddesi sağlıklı gıdaya ulaşmak, iklim ve çevre olacaktır. Bu anlamda çocukluktan itibaren bu konu ile ilgili bir fikri olan bir farkındalığı olan insanların şimdiden bilinçlenip konuşmasında yerel yönetimlerin katkısı olduğunu düşünüyorum. Belediyemize bağlı 4 kreşimiz var. Kreşler öğrencilerimizin bu konularda bilinçlenmesi için şimdiden uygulamalı eğitimler veriyoruz” dedi.

SPOR ALANINDA İSTİHDAM

Konyaaltı Belediyesi olarak spor alanında ihtiyaçlar doğrultusunda istihdam sağladıklarını ifade eden Başkan Esen, sporla ilgili daha çok teknik işlerinin olduğunu söyledi. Uyguladıkları projeler ile ilgili yeni istihdam alanı açtıklarını kaydeden Esen, “Yaz okulları branşlarımızla ilgili eğitmen, teknik ekip vb. konularda istihdam sağlıyoruz. Gelen talepler üzerine çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Örneğin parkta yoga, pilates gib. Yoga ve pilates hocası alıyoruz. Talepler arttıkça bizim de daha fazla hoca alma durumumuz oluyor. Vatandaş talep ettikçe ihtiyaç doğuyor. Biz de o ihtiyaç doğrultusunda yeni alımlar yapıyoruz. 23 Nisan Parkı’nda kapalı bir spor salonu projemiz var. Bunun dışında Uncalı’da bir yüzme havuzu projemiz var. Tüm bunları da bir buçuk yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Tabii bu projelerimiz sona erdiğinde de yeni personel ihtiyacı doğacak” dedi.

ANTALYA ULTRA MARATONU

İlkini geçen yıl düzenledikleri Antalya Ultra Maratonu’nu bu yıl da düzenleyeceklerini belirten Esen, yine yoğun bir katılım ile maratonu gerçekleştireceklerini söyledi. 24-25 Aralıkta düzenlenecek maraton ile ilgili konuşan Esen, sözlerine şöyle devam etti, “Geçen yıl düzenlediğimiz Antalya ultra maratonuna yoğun bir katılım oldu. En uzun parkurumuz 54 kilometreydi. Çok ciddi bir katılım vardı. Yurt dışından da çok yoğun bir katılım oldu. Maraton camiasının tanıdığı, bildiği isimler de yer aldı. Geçen yılki katılımı bu yıl 4 ile çarpabiliriz. Çünkü bu yıl daha fazla başvuru aldık. Bu yıl parkurun kilometresini de artırdık. 85 kilometre oldu. Daha kısa parkurlar da var. Ayrıca yine halk koşusu olacak.”