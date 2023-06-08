Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: ''Kentimize yakışan bir organizasyon''

Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri’nin resmi açılış töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Ev sahipliğini yaptığımız bu şampiyona kentimize yakıştığı gibi, uluslararası anlamda Antalya’mıza önemli bir prestij sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan maçlar, gün boyunca sürdü. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şampiyonanın resmi açılışı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in katılmıyla yapıldı. Türkiye’yi hem kadın hem de erkek plaj hentbolunda temsil eden Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü’nün grup maçları, ikinci günde de devam edecek. Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı oynadığı iki maçtan birini kazanırken Erkek Hentbol Takımı ise iki maçı kazandı. Her iki takımı da tebrik eden Başkan Semih Esen, maçların keyifli ve kıyasıya mücadele ile geçtiğini kaydetti. Tüm sporseverleri şampiyonanın oynandığı Konyaaltı Sahili’ne davet eden Esen, “Uluslararası büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Bunun heyecanını, telaşını ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Organizasyonumuz halka açık ve ücretsizdir. Şampiyona 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Tüm Antalyalı hemşehrilerimi tribünlere, bu heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.

BİR TEŞEKKÜR DE MAVİ KELEBEKLER’E

Konyaaltı’nda spor alanında önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Esen, bu faaliyetleri çeşitlendirerek sürdüreceklerini aktardı. Uluslararası spor müsabakalarının yanı sıra Konyaaltı Belediyesi spor Kulübü olarak da önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Esen, bu anlamda elde ettikleri en büyük başarının mimarları olarak Mavi Kelebekler’i gösterdi. Türkiye’ye kadın hentbolunda ilk kez bir Avrupa Kupası kazandırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Esen, “Sporcularımız gerçekten büyük bir gayret ve özveri ile sezonun sonuna geldi. Bu süreçte ülkemize ilk kez bir Avrupa Kupası getirdiler. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi Süper Lig kupası son maçı için mücadele edecekler. İnşallah sezonu Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra lig şampiyonluğunu da alarak bitireceğiz. Kızlarımızın aldığı her başarı ülkemiz ve toplumumuz için büyük bir kazanım. Çünkü kadınların başarısı bizleri her alanda ileriye götürecektir” dedi.

Plaj hentbolunda mücadele eden tüm takımlara başarılar dileyen Başkan Esen, Türkiye’nin bu tarz organizasyonlara ihtiyacı olduğunun belirtti.