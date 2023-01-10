Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen miniklere geri dönüşümü anlattı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’i ziyarete gelen ilkokul öğrencileri, belediyenin geri dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili merak ettiği soruları Esen’e sorarak bilgi aldı. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı’nda bulunan okulları sık sık ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu kez öğrencileri misafir etti. İlkokul öğrencilerini kapıda karşılayan Başkan Esen, öğrencileri makam odasında ağırladı. Öğrencilere, belediye başkanlığı görevini kısaca anlattıktan sonra öğrencilere söz veren Esen, miniklerden gelen soruları yanıtladı. Özellikle öğrencilerin geri dönüşüm ile ilgili merak ettiği soruları detaylı cevaplayan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak atık yönetimi ve geri dönüşüm ile ilgili yaptıkları faaliyetleri anlattı. Öğrencilerin geri dönüşüm ile ilgili sorusuna cevap veren Başkan Esen, “Her insan günde ortalama 1 kilo geri dönüştürülebilir atığın birikmesini sağlıyor. Bu atıkların bazıları yağ, plastik, kıyafet vb. gündelik hayatta kullandığımız ve sonunda atık konumuna gelen ürünlerdir. İlçemizin belirli noktalarına koyduğumuz mobil atık getirme merkezlerinde biriken atıkları, ekiplerimiz yerinde ayrıştırıp geri dönüşüme gönderiyor. Bu şekilde hem doğayı koruyoruz hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

MİNİKLERDEN DEMOKRASİ SORUSU

Misafir ettiği ilkokul öğrencilerinin sorularını yanıtlamaya devam eden Başkan Esen, öğrencilerden gelen ‘demokrasi nedir’ sorusuna anlamlı bir soru ile karşılık verdi. Esen’in, ‘Türkiye’ye demokrasiyi kim getirdi’ sorusuna öğrenciler hep bir ağzından ‘Mustafa Kemal Atatürk’ diye yanıt verdi. Demokrasinin, bir toplum için olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Başkan Esen, “Demokrasi, sizlerin oy kullanma hakkıdır. Yani ülkeyi kimin yöneteceğine sizlerin karar vermesidir. Bu yüzden demokrasi bir toplum için çok önemlidir. Demokrasi, insan hakları gibi konular belki sizler için henüz erken kavramlar ama bu konularla ilgili fikirleriniz yavaş yavaş oluşacak” diye konuştu. Öğrencilerle bir süre daha sohbet eden Başkan Esen, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirip miniklere hediye verdi.