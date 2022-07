Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen personeli ile bayramlaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kurban Bayramı öncesinde tüm belediye personeliyle tek tek bayramlaşarak, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye personeli ile tek tek bayramlaştı. Başkan Esen, çalışanlarına sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi. Önceki yıllarda pandemiden dolayı bu geleneğe ara vermenin burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Esen, yeniden personel ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Her fırsatta çalışanları ile buluştuğunu kaydeden Esen, “Sık sık mesai arkadaşlarımız ile bir araya gelip onların sorunlarını dinlemeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Kurban Bayramı dolayısı ile bir araya geldik. Belediye Başkan Yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile birlikte tüm mesai arkadaşlarımızın bayramını kutladık” dedi.

BAYRAMDA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞACAKLAR

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da aynı yöntemi uygulayacaklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her zamanki gibi ilk hedeflerinin vatandaşın mağdur olmamasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Her koşulda temel hizmetlerini sürdürdüklerini söyleyen Başkan Esen, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. Gerek kurban kesim yerlerinde gerekse de diğer alanlarda ihtiyaç duyulan sağlık kontrollerini ve güvenlik önlemlerini alacağız. Tüm yurttaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

BAYRAMDA MESAİ YAPACAK BİRİMLER

Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre de Kurban Bayramı’nda mesai yapacak birimler şu şekilde; Basın Ve Halkla İlişkiler, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Tarımsal Hizmetler Ve Çevre Koruma müdürlükleri. Bunun yanı sıra Halk Masa’nın da bayram boyunca hizmet vereceği bildirildi.