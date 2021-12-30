Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'den yeni yıl mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni yıl için bir tebrik mesajı yayınladı.

İşte Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in yeni yıl mesajı

Değerli Hemşehrilerim,

2022 yılını yeni umutlarla karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı bir yıl yaşamanızı gönülden dilerim.

Ekonomik zorluklar ve salgın hastalıkla geçen 2021 yılını kısa süre içinde geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Konyaaltı Belediyesi olarak bu zorlu sürecin sorunsuz geçmesi için büyük bir özveri ile çalıştık. Bu süreçte, her vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Belediyenin asli görevlerini eksiksiz yerine getirirken, sosyal belediyecilik anlayışı ile dara düşen her hemşehrimizin derdine deva olduk. Yeni yılda da vatandaşlarımızın sorunlarını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlçemizde yaşayan her vatandaşımızla birlikte Konyaaltı’mızı güzelleştirmeyi sürdüreceğiz. İlçemizi, dünyanın yaşanabilir kentleri arasında en üstte tutmaya devam edeceğiz. Türkiye’de yaşam kalitesi, çağdaşlık ve birlikte yaşama kültürü açısından örnek gösterilen Konyaaltı’mızı yeni yılda da her açıdan yükseltmeye devam edeceğiz. İnsani Gelişme Vakfı’nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kriterleriyle belirlenen ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ ödülünü gururla taşıyan Konyaaltı’mızı 2022’de de aydınlık günler beklediğine inanıyoruz.

Umutlarla karşılamaya hazırlandığımız yeni yılın, ülkemize ve tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere barış, huzur, refah ve mutluluk getirmesini diliyor, her vatandaşımızın yeni yılını kutluyorum.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen