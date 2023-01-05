Konyaaltı Belediye SK'da hedef çeyrek final

Antalya’yı Avrupa’da temsil eden tek takım olma özelliğini sürdüren Konyaaltı Belediye SK, EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Portekiz temsilcisi SL Benfica ile karşılaşacak.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa yürüyüşünü sürdürüyor. Antalya’yı Avrupa’da temsil eden tek takım olan Mavi Kelebekler, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda SL Benfica ile çeyrek final için mücadele edecek. Önceki turda Ukrayna’nın HC Galychanka takımıyla karşılaşan ve her iki maçta da rakibini mağlup ederek bir üst tura adını yazdıran Konyaaltı, Benfica ile oynayacağı iki maçtan da iyi sonuçlar alarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. İlk maçı 7 Ocak Cumartesi 19:30’da Antalya Spor Salonu’nda kendi seyircisi önünde oynayacak olan Mavi Kelebekler, 15 Ocak tarihinde oynanacak rövanş mücadelesine avantajlı bir skor elde ederek çıkmak istiyor.

TARAFTARA DAVET

Antalya’yı Avrupa’da temsil eden tek takım olmaya devam etmek istediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Hem ligde hem de Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlarla bizleri gururlandırmaya devam eden Mavi Kelebeklerimizin bu turu da geçerek adını çeyrek finale yazdıracağına inanıyorum. Bütün hemşehrilerimizi cumartesi günü oynayacağımız Benfica karşılaşmasında takımımızın yanında olmaya davet ediyorum’’ dedi. 7 Ocak Cumartesi 19:30’da başlayacak mücadeleyi hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek.