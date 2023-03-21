Konyaaltı Belediye SK'dan Avrupa’da finale son adım

Antalya’nın Avrupa Kupaları’ndaki tek temsilcisi olan Konyaaltı Belediye SK, namağlup olarak geldiği EHF Avrupa Kupası yarı finalinde Slovak rakibi MKS IUVENTA Michalovce’yi ağırlayacak.

Antalya’yı Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa kupası yarı finalinde Slovakya temsilcisi MKS IUVENTA Michalovce ile iki maç oynayacak. Kupada mağlubiyeti olmayan tek takım olma özelliğini de taşıyan Mavi Kelebekler, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da yaptığı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Bilgenur Öztürk dışında eksik oyuncusu bulunmayan Konyaaltı, evinde oynayacağı ilk maçtan iyi bir sonuç alarak deplasmanda oynayacağı ikinci maç için avantaj elde etmek istiyor. Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa sahnesinde final oynamayı hedefleyen Konyaaltı, yarı final ilk maçına 18 Mart Cumartesi saat 18:00’de Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da taraftarı önünde çıkacak.

HEDEF KUPAYI ANTALYA’YA GETİRMEK

Antalya sporunu ve Türk hentbolunu Avrupa’da temsil eden tek takım olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Antrenör Birol Ünsal, ‘’Dünya şehri olan Antalya’nın sporda da bir yeri olsun istiyoruz. Avrupa’da oynadığımız 8 maçtan 7’sini kazanıp birinde berabere kalarak bu güne geldik. Hedefimiz Avrupa kupasını Antalya’ya getirmek. Slovak rakibimizle oynayacağımız maçta Antalyalı sporseverlerin de desteğini bekliyoruz. Bize bu fırsatı veren kulüp yöneticilerimize ve Belediye Başkanımız Semih Esen’e teşekkür ederiz’’ dedi. Avrupa’da yarı final mücadelelerinde başarılı olarak finale kalan taraf olmak istediklerini söyleyen Elif Sıla Aydın ise, ‘’Bu turda final bileti almamız Konyaaltı’nın yanı sıra, zor dönemlerden geçen ülkemiz için de bir umut olacaktır. Bütün sporseverleri yanımızda görmek istiyoruz’’ dedi.