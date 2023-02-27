Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da çeyrek finalin peşinde

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final maçında, İzmir Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaşacak.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı ile İzmir Büyükşehir Belediye Spor'un oynayacağı Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final maçlarını Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle ertelenmişti. Avrupa kupasında karşılaşacak olan iki Türk takımının oynayacağı maç tarihleri 1-5 Mart olarak belirlendi. Antalya’nın Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi olan Mavi Kelebekler, ilk maçı 1 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da oynayacak. Rövanş maçı ise İzmir deplasmanında 5 Mart Pazar günü yapılacak. Mavi Kelebekler, turu geçmesi halinde yarı finalde MKS IUVENTA Michalovce(Slovakya) – EURobud JKS Jroslaw(Polonya) karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.