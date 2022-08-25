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Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'ndan 2 günde 2 hazırlık maçı

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'ndan 2 günde 2 hazırlık maçı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Yenimahalle Belediyesi ile peş peşe iki hazırlık karşılaşması oynadı.

Yeni sezona dört kulvarda şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, bir başka Süper Lig takımı Yenimahalle Belediyesi ile iki hazırlık maçı oynadı. Mavi Kelebekler, Göynük Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçlardan ilkini 42-33, ikincisini de 31-26 skorlarla kazanmasını bildi. Yeni sezon hazırlıklarını hazırlık maçlarıyla sürdürerek eksiklerini görmek istediklerini ifade eden Antrenör Birol Ünsal, ‘’Milli Takımlarından dönen oyuncularımızın da katılımıyla tam kadro çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde İzmir’de iki hazırlık karşılaşması daha oynayacağız. Böyle maçlarda bütün oyuncularımıza süre verip hepsinin son durumunu da görme imkanımız oluyor’’ dedi.

‘’KUPAYI ANTALYA’YA GETİRMEK İSTİYORUZ’’

Oynadıkları iki hazırlık karşılaşmasının kendileri açısından güzel geçtiğini söyleyen milli oyuncu Elif Sıla Aydın, ‘’Kendi durumumuzu görmek ve hatalarımızı düzeltmek için bu karşılaşmalar önemliydi. Yine yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, bütün arkadaşlarımı bu iki karşılaşmada gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum’’ dedi. Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Edanur Çetin ise, ‘’Bu sezon yeni bir kadro kurduk. Hazırlık sürecindeki uyumumuz gayet iyi. İki hazırlık maçı oynadık ve birbirimize daha çok alıştık. Yakın zamanda, hedeflediğimiz dört kupadan biri olan süper kupa maçımız var. O kupayı Antalya’ya getirmek istiyoruz’’ dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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