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Konyaaltı Belediyesi ara tatilde okulları yeniliyor

Konyaaltı Belediyesi ara tatilde okulları yeniliyor
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Konyaaltı Belediyesi çocukların güvenliği adına Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu’nun bahçesine çim teli taktı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak en önemli görevlerimizden biri'' dedi

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu’nun bahçesine, çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir alan sağlamak amacıyla çim teli taktırdı. Okulun çevresine yerleştirilen çim telleriyle çocuklar hem güvenli hem de keyifli bir ortamda teneffüs geçirme fırsatı bulacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğer okulları da güvenli hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerine önem verdiğini kaydeden Başkan Kotan, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlamak en önemli görevlerimizden biri. Okul bahçelerine çim teli gibi güvenlik önlemleri alarak onların huzur içinde oynamalarını istiyoruz. Çocuklarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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