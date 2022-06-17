Konyaaltı Belediyesi Başkanı Esen’e Babalar Günü sürprizi

Konyaaltı Belediyesi’ne ait kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, Belediye Başkanı Semih Esen’e sürpriz ziyarette bulunarak Babalar Günü’nü kutladı. Çocuklar, kendi yaptıkları birbirinden renkli hediyeleri Esen’e verdi.

Konyaaltı Belediyesi’ne ait kreşlerde eğitim gören öğrenciler, Babalar Günü kutlaması için Belediye Başkanı Semih Esen’e sürpriz ziyarette bulundu. Minikler kendi becerileri ile yaptıkları hediyeleri Başkan Esen’e verdi. Ziyarettin kendisini çok mutlu olduğunu belirten Esen, “Çocuklarımızı misafir etmekten son derece mutluyum. Ayrıca kendi çabaları ile yaptıkları hediyeler de aldığım en güzel Babalar Günü hediyelerinden” dedi. Minikleri kapıda karşılayan Esen, onlarla sohbet ederek kendisi için yazılan notları okudu. Çocukların düşüncelerinin çok temiz ve şeffaf olduğunu söyleyen Esen, “Onlar düşündüğü ve hissettiği her şeyi samimi bir şekilde söylüyor. Bu yüzden çocukların bizler hakkında düşünceleri çok önemli” şeklinde konuştu.

KREŞLERİMİZ ÇOK BEĞENİLİYOR

Konyaaltı Belediyesi’nin kreşlerine yoğun talep olduğunu söyleyen Esen, bunun sebebinin ise belediye bünyesinde bulunan kreşlerde sağladıkları kaliteli ve çağdaş eğitim imkanı olduğunu belirtti. Belediye kreşlerinin özellikle çalışan aileler için büyük bir hizmet olduğunu aktaran Esen, bu konu ile ilgili vatandaşlardan çok fazla talep aldıklarını söyledi. Konyaaltı Belediyesi’nin 4 kreşi olduğunu belirten Esen, göreve geldikten sonra 2 kreşi hizmete açtıklarını vurguladı. Yakın zamanda büyük bir kreş kampüsü yapacaklarını ifade eden Esen, “Bu yapacağımız yeni kreş çok büyük olacak. Sıradan bir keş olmaktan ziyade kampüs şeklinde olacak. Yaklaşık bin öğrenci kapasiteli olmasını planladığımız kreş kampüsünde öğrencilerin aradığı her şey yer alacak” dedi. Kreşlerde eğitim veren öğretmen kadrosundan da çok memnun olduğunu söyleyen Esen, rehavete kapılmadan her zaman üstüne koyarak kaliteyi artıracaklarını dile getirdi.