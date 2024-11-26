Konyaaltı Belediyesi Belediye Başkanı Kotan: ''Bir gün değil her gün farkındalık''

Konyaaltı Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi’nde (KONSEM) ‘Tersine Dünya’ konulu bir çalışma düzenledi. Çalışmada, şiddet döngüsüne dayanan olumsuz bir hikaye ele alınarak, hikayenin tam tersi bir senaryoda neler hissettirebileceği üzerinde çalışıldı.

Konyaaltı Belediyesi, toplumsal eşitlik anlayışı ve sanatın dönüştürücü gücüyle şiddete karşı farkındalık yaratmaya devam ediyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratan Konyaaltı Belediyesi, Güzel Sanatlar Akademisi resim kursu katılımcıları ile birlikte ‘’Tersine Dünya’’ isimli bir etkinlik gerçekleştirdi. Farkındalık etkinliğinde, “İnsan ilişkilerinde sevgi dili hakim olsaydı nasıl bir iletişim kurardık?” “Şiddet döngüsü kırıldığında bu, ilişkilerimize, sanatımıza ve yaşamımıza nasıl yansır?” gibi konular ele alındı. Etkinliğe katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, şiddete karşı duruşunu “Kadınlar Vardır” yazılı mesajıyla ifade etti.

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman kadınların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Kotan, “Açtığımız etüt merkezleri ve düzenlediğimiz kurslarla kadınlara destek olmayı, onların hayatına dokunmayı öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Kadınların bu alanlarda pozitif ayrımcılığı birebir hissettiklerini biliyoruz ve günümüz şartlarında bu ayrımcılığı yapmanın ne kadar gerekli olduğunun farkındayız” şeklinde konuştu.

FARKINDALIK HER GÜN YAŞATILMALI

Başkan Kotan sözlerini şöyle sürdürdü, “Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünya hayal ediyoruz ve bu hayali hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu özel günlerde kadına yönelik şiddete karşı duruşumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde hatırlatıyor, bu farkındalığı her gün yaşatmamız gerektiğini vurguluyoruz. Konyaaltı, her konuda olduğu gibi kadına yönelik şiddetle mücadelede de dayanışma ve birlik örneği sergilemektedir. Hep birlikte eşit, sevgi dolu bir geleceğe doğru ilerleyeceğiz”

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

28 Kasım’da Kadının İnsan Hakları Derneği (KİHEP) 2023 katılımcılarıyla devam edecek olan atölyeler 2 Aralık’ta KONSEM Seramik ve Resim kursu üyelerinin katılımlarıyla tamamlanacak. Atölyelerde çıkan sanatlar eserleri, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlenecek olan sergide sanatseverlerle buluşacak.