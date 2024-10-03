Konyaaltı Belediyesi destek oldu; 4 sokak hayvanı sıcak yuvasına kavuştu

Konyaaltı Belediyesi, sekiz yıldır dört sokak köpeğine sevgiyle bakan Ziraat Mühendisi Belma Uğur’un çabalarını karşılıksız bırakmadı. Sokakta yaşayan dört köpeğin sıcak yuvasına kavuşması için sahiplendirme işlemleri için kolları sıvayan Konyaaltı Belediyesi, gerekli sağlık kontrollerini tamamlayarak dört canın sokaktan kurtarılmasını sağladı.

Sokak hayvanlarına karşı duyarlılığıyla bilinen Konyaaltı Belediyesi, bu kez Belma Uğur’un sesine kulak vererek sokak köpeklerine yeni bir yuva sağladı. Sekiz yıldır kendi imkanlarıyla dört sokak köpeğine yuva sağlayan Uğur, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başvurdu. Belediye ekipleri çağrıya kayıtsız kalmayarak köpeklerin sahiplenilmesi sürecini başlattı. Köpeklerin kuduz aşıları yapıldı ve genel sağlık muayeneleri belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

SEVGİYE MUHTAÇLAR

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkür eden Belma Uğur, belediyenin bu konuda duyarlılık gösterdiğini belirtti. Uğur, “Köpeklerimize sekiz senedir site olarak bakıyoruz. Sekiz senedir belediyeyle iletişim halindeyiz. Belediye yetkilileriyle sahiplendirme süreci için görüştüm. Bana yardımcı oldular. Köpeklerimizin gerekli aşıları yapıldı ve köpeklerimizi sahiplendim. Sokak hayvanlarımız doğal bir güvenlik görevi üstleniyorlar. Sokak hayvanlarımız cins hayvanlar kadar sevgiye muhtaç” diye kaydetti.

TÜM HAYVANSEVERLERİ BEKLİYORUZ

Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi yönelik çağrıda bulunan Veteriner Hekim Artun Efe, “Belma hanımın çağrısıyla buraya geldik. Gerekli muayenelerini yaptık. Belma hanıma bu duyarlı davranışı için teşekkür ediyorum. Ayrıca Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi'nde hala 100 köpek sahiplenilmeyi bekliyor. Tüm hayvanseverleri hafta içi 14.00-16.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 13.00-15.00 saatleri arasında bakımevini ziyaret etmeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.