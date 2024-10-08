Konyaaltı Belediyesi Eşitlik Birimi'nin ilk etkinliği gerçekleşti

Konyaaltı Belediyesi’nde geçtiğimiz hafta kurulan Eşitlik Birimi çalışmalarına başladı. Çocuk hakları, engelli hakları, kadın hakları gibi pek çok konuda faaliyet yürütecek olan Eşitlik Birimi’nin ilk etkinliği Türkiye Kadın Dernekleri Ferderasyonu Başkanı Canan Güllü katılımıyla gerçekleşti.

Konyaaltı Belediyesi, eşitlik temelli belediyecilik yaklaşımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın seçim vaatleri arasında yer alan eşitlik vurgusu, Eşitlik Birimi kurulumuyla somutlaştı. Eşitlik Biriminin ilk etkinliği ilse ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün katılımıyla gerçekleşti. "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelli Belediyecilik Yaklaşımı" konulu düzenlenen toplantıda belediyecilik anlayışında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulandı. Canan Güllü, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesinde belediyelerin kilit bir role sahip olduğunu belirtti.

KONYAALTI EŞİTLİK KONUSUNDA ÖNCÜ

Canan Güllü, kadınların güçlü olması gerektiğine dikkat çekerek, “Kadın mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz ve daha güçlü adımlarla sahada olmaya devam edeceğiz. İyi bir yerel yönetim, Türkiye’nin değişiminde en önemli mekanizmalardan biridir. Bu konuda önemli bir adım atan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkür ederim. Belediyenin eşitlik konusundaki öncülüğünü takdirle karşılıyorum" dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ HER ALANDA GÖZETECEĞİZ

Toplantıya katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da “Toplumsal cinsiyet eşitliği, sadece kadınların değil, tüm kesimlerin refahı için vazgeçilmezdir” dedi. Sosyal demokrat belediyeciliğin asıl temelinin eşitlik olduğunu kaydeden Başkan Kotan, “Biz belediyemizin her müdürlüğünün eşitlik birimiyle entegre olarak çalışmasını istiyoruz. Kadın mücadelesinin öncü isimlerinden biri olan Canan hanım bizi kırmadı buraya geldi. Bunun için onur ve mutluluk duyuyoruz. Biz mutluluğu öncelikle Konyaaltı Belediyesi’nden başlatıp ilçemize yayacağız. Bunun içinde belediyemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda gözeten bir yapıya dönüştürmek için gerekli adımlarımızı attık. Eşitlik birimi bu sürecin en önemli taşlarından biri olacak” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Başkan Cem Kotan, desteklerinden dolayı Canan Güllü’ye çiçek hediye etti.