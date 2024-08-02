  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediyesi, gençleri yalnız bırakmadı

Konyaaltı Belediyesi, gençleri yalnız bırakmadı

Konyaaltı Belediyesi, gençleri yalnız bırakmadı
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi, üniversite tercihlerini yapan gençleri yalnız bırakmadı. Öğrenciler YKS tercihlerinde KONSEM’in uzman eğitmenlerinden rehberlik hizmeti aldı.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) Gürsu Etüt Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS)  sınavına giren öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veriyor. KONSEM eğitmenleri ayrıca öğrencileri tercihleri sırasında da yalnız bırakmıyor. 

REHBERLİK HİZMETİ 

YKS tercih döneminde öğrencilere yardımcı olan KONSEM öğretmenleri, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, istedikleri okullara yerleşmeleri noktasında onlara rehberlik hizmeti verdi. KONSEM ile üniversite sınavına hazırlandığını, sınav sonrasında da öğretmenlerinin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan KONSEM öğrencilerinden Yusuf Çilbiroğlu, “KONSEM sayesinde sınavdan iyi bir puan aldım. Şimdi de üniversite tercihlerimi yapmak için buraya geldim. Sağ olsun öğretmenlerimiz bizlere çok yardımcı oluyor. Güzel bir bölüm kazanmak istiyorum” dedi. 

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti