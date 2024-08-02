Konyaaltı Belediyesi, gençleri yalnız bırakmadı

Konyaaltı Belediyesi, üniversite tercihlerini yapan gençleri yalnız bırakmadı. Öğrenciler YKS tercihlerinde KONSEM’in uzman eğitmenlerinden rehberlik hizmeti aldı.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) Gürsu Etüt Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınavına giren öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veriyor. KONSEM eğitmenleri ayrıca öğrencileri tercihleri sırasında da yalnız bırakmıyor.

REHBERLİK HİZMETİ

YKS tercih döneminde öğrencilere yardımcı olan KONSEM öğretmenleri, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, istedikleri okullara yerleşmeleri noktasında onlara rehberlik hizmeti verdi. KONSEM ile üniversite sınavına hazırlandığını, sınav sonrasında da öğretmenlerinin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan KONSEM öğrencilerinden Yusuf Çilbiroğlu, “KONSEM sayesinde sınavdan iyi bir puan aldım. Şimdi de üniversite tercihlerimi yapmak için buraya geldim. Sağ olsun öğretmenlerimiz bizlere çok yardımcı oluyor. Güzel bir bölüm kazanmak istiyorum” dedi.