Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu yeni üyelerini seçti

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, kadrosunu yeni üyeleriyle güçlendirdi.

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, kadrosunu yeni üyeleriyle güçlendirerek yoluna devam ediyor. 14-24 Kasım tarihleri arasında seçmelere başvuru yapan adaylar, seçkin jüri üyeleri önünde uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavda başarılı olabilmek için ter döktü. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sınavda adayların müzik ve ritim bilgileri ölçüldü. Seçmelerde başarılı olan adaylar, Halk Oyunları Topluluğu kadrosunda yer almaya hak kazanacak.

PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Antrenörü Mehmet Bağcı, ‘’Halk Oyunları Topluluğumuz, katıldığımız farklı etkinliklerde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Seçmelerimize olan yoğun katılım da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bugün yeni üyelerimiz seçtik. Belediye Başkanımız Cem Kotan’ın da destekleriyle, resmi program ve projelerde belediyemizi, Antalya'mızı ve kültürümüzü en iyi şekilde tanıtmaya ve temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.