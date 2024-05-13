Konyaaltı Belediyesi, Hayatpark'ta yerel ürün pazarı kuracak

Konyaaltı Belediyesi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde HayatPark’ta yerel ürün pazarı kuracak. Konyaaltı ilçesinin kırsal mahallelerinden çok sayıda üretici, yerel ürün pazarında ürünlerini satışa sunacak.

Konyaaltı Belediyesi yerel üreticiye destek olmaya devam ediyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında HayatPark’ta kurulacak yerel ürün pazarında, yerel üretici ile tüketici bir araya getirilecek. Yerel üreticinin ürünlerini sergileyeceği Pazar, yarın saat 10.00’da HayatPark’ta kapılarını açacak. Pazar saat 19.00’a kadar açık kalacak.

ÇANDIR FASULYESİ VE DOYRAN PATLICANI

Portakaldan domates ve bibere kadar bölgede üretilen çok sayıda tarım ürününün yer alacağı yerel ürün pazarında, bölgeye has ürünler olan Çandır fasulyesi ile Doyran patlıcanı da satışa sunulacak.

ÜRETİCİ TÜKETİCİ BULUŞMASI

Yerel üreticiye sahip çıkmak ve tarımsal üretimi desteklemek adına önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle de HayatPark’ta açacağımız yerel ürün pazarında yerel üreticiyle tüketicileri bir araya getireceğiz” dedi.

YEREL ÜRETİCİYE SİZ DE DESTEK OLUN

Aile çiftçiliğinin, yerel üreticiye destek olmanın öneminin dünya tarafından da bilindiğini dile getiren Başkan Kotan, “Aile çiftçiliği tüm dünyanın kabul ettiği bir kavram. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de 2014 yılını resmi olarak “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” ilan etmişti. Aile çiftçiliği kırsal kalkınmanın birçok alanı ile bağlantılı olan aile temelli tarımsal faaliyetler bütünüdür. Yerel üreticilerimiz de tüm aile bireyleri ile beraber çalışarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Yerel üreticilerimize verdiğimiz destek hem onları kalkındırarak yok olmalarının önüne geçecek, hem de yerel ürünlerin üretilmeye devam etmesine katkı sağlayacaktır. Kuracağımız yerel ürün pazarına sizler de katılarak yerel ürünlerimizi ilk elden alıp üreticilerimize destek olabilirsiniz” diye konuştu.