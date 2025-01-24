  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediyesi istihdama köprü oluyor

Konyaaltı Belediyesi istihdama köprü oluyor

Konyaaltı Belediyesi istihdama köprü oluyor
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kariyer Ofisi, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdam sorununa çözüm oluyor. Kariyer Ofisi hem işsiz vatandaşlara umut oluyor hem de işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, işçi ve işverenler arasında köprü olmayı hedefleyerek kurduğu Kariyer Ofisi ile istihdam alanında aktif çalışmalarını sürdürüyor. Kariyer Ofisi, iş arayanlara doğru iş fırsatları sunarken, işverenlerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını da karşılıyor. İş arayanlar, kariyer ofisi sayesinde uygun iş imkanlarına kavuşurken, işverenler de nitelikli çalışanlarla buluşuyorlar. Öte yandan kariyer planlamaları doğrultusunda eğitimler veren ofis, iş arayan vatandaşların kariyerlerine destek sağlıyor. Vatandaşların, 0242 245 55 00 numaralı hattı arayarak kariyer ofisi çalışmaları hakkında bilgi alabilecekleri bildirildi.

KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYORUZ

Çalışmaların, işsizlik sorununu hafifletmeyi hedeflediğini kaydeden Kariyer Ofisi Danışmanı Onur Gürbüz, “Konyaaltı Belediyesi kariyer ofisi olarak iş arayan vatandaşlarımıza rehberlik ediyoruz. Vatandaşlarımızı yeteneklerine uygun işlere yönlendirmek ve işverenlerin beklentilerini karşılamak için köprü görevi üstleniyoruz. Her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İş arayanlar vatandaşlarımızı Konyaaltı Belediyesi kariyer ofisine bekliyoruz” dedi

BAŞKAN KOTAN’A TEŞEKKÜRLER

Konyaaltı Belediyesi Kariyer Ofisi vasıtasıyla personel istihdamı yapan bir otelin genel müdürü Evren Teğmen, kariyer ofisiyle tanışmalarının ardından iki personel istihdam ettiklerini ve sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bir diğer işletme müdürü Hasan Korkmaz da gelecekteki personel alımlarında kariyer ofisiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kariyer ofisi sayesinde iş bulan Hasan Demiroğlu, ofis sayesinde işine kavuştuğunu ifade ederek Konyaaltı Belediyesi ve Başkan Cem Kotan’a teşekkürlerini iletti. 

İŞÇİ DE MEMNUN, İŞ VEREN DE

Kariyer Ofisi aracılığıyla iş bulan Hasan Gülşen de kariyer ofisi ve Belediye Başkanı Cem Kotan’a iş bulma sürecindeki yardımları için minnettar olduğunu belirtti. Site yöneticisi Zeynep Özdemir ise kariyer ofisinin titiz çalışmaları sayesinde kendilerine nitelikli personel sağlandığını vurguladı. İş arayan Okan Taminç, uzun süreli işsizlik sonrası kariyer ofisi sayesinde memnun olduğu bir işe başladığını ifade ederken, Gülnur Özer de kariyer ofisine teşekkür etti. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
13 yıl sonra evine döndü; gördüğü manzara karşısında yıkıldı 13 yıl sonra evine döndü; gördüğü manzara karşısında yıkıldı Lyon beraberliği sonrasında Jose Mourinho'dan hakemlere olay tepki Lyon beraberliği sonrasında Jose Mourinho'dan hakemlere olay tepki Kartalkaya'da 78 cana mezar olan otelden ''yazıklar olsun'' dedirten mesaj Kartalkaya'da 78 cana mezar olan otelden ''yazıklar olsun'' dedirten mesaj Süper Lig'in şampiyonluk anketinde tüm hesaplar değişti Süper Lig'in şampiyonluk anketinde tüm hesaplar değişti Otelin yangın söndürme sistemleri bu yüzden mi çalışmadı ? Otelin yangın söndürme sistemleri bu yüzden mi çalışmadı ? Yangında kızı ve torunu kaybeden kadın Turizm Bakanı'na isyan etti! Yangında kızı ve torunu kaybeden kadın Turizm Bakanı'na isyan etti! Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi Şevval Şahin kış günü yazı geri getirdi Şevval Şahin kış günü yazı geri getirdi Menajer Ayşe Barım ''Gezi Parkı''ndan gözaltına alındı Menajer Ayşe Barım ''Gezi Parkı''ndan gözaltına alındı
Trafikte bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek! Trafikte bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek! Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var Siteye girdi, zillere bastı, kameraları görünce... Öyle bir şekilde yakalandı ki... Siteye girdi, zillere bastı, kameraları görünce... Öyle bir şekilde yakalandı ki... İstanbul'da bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk heykeline saldırı! İstanbul'da bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk heykeline saldırı! İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Ülkü Ocakları için ağır suçlama İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Ülkü Ocakları için ağır suçlama Kartalkaya'daki faciada itfaiye raporu ortaya çıktı Kartalkaya'daki faciada itfaiye raporu ortaya çıktı TSK’ya dönüş davasını geri çeken teğmenden olay iddia TSK’ya dönüş davasını geri çeken teğmenden olay iddia Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Ankara'da ''idari yargı hakimi'' vurgunu: Bir kadın ile sevgilisi gözaltında Ankara'da ''idari yargı hakimi'' vurgunu: Bir kadın ile sevgilisi gözaltında Kartalkaya'daki 78 cana mezar olan otelin eski çalışanından kahreden itiraflar Kartalkaya'daki 78 cana mezar olan otelin eski çalışanından kahreden itiraflar