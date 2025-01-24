Konyaaltı Belediyesi istihdama köprü oluyor

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kariyer Ofisi, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdam sorununa çözüm oluyor. Kariyer Ofisi hem işsiz vatandaşlara umut oluyor hem de işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, işçi ve işverenler arasında köprü olmayı hedefleyerek kurduğu Kariyer Ofisi ile istihdam alanında aktif çalışmalarını sürdürüyor. Kariyer Ofisi, iş arayanlara doğru iş fırsatları sunarken, işverenlerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını da karşılıyor. İş arayanlar, kariyer ofisi sayesinde uygun iş imkanlarına kavuşurken, işverenler de nitelikli çalışanlarla buluşuyorlar. Öte yandan kariyer planlamaları doğrultusunda eğitimler veren ofis, iş arayan vatandaşların kariyerlerine destek sağlıyor. Vatandaşların, 0242 245 55 00 numaralı hattı arayarak kariyer ofisi çalışmaları hakkında bilgi alabilecekleri bildirildi.

KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYORUZ

Çalışmaların, işsizlik sorununu hafifletmeyi hedeflediğini kaydeden Kariyer Ofisi Danışmanı Onur Gürbüz, “Konyaaltı Belediyesi kariyer ofisi olarak iş arayan vatandaşlarımıza rehberlik ediyoruz. Vatandaşlarımızı yeteneklerine uygun işlere yönlendirmek ve işverenlerin beklentilerini karşılamak için köprü görevi üstleniyoruz. Her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İş arayanlar vatandaşlarımızı Konyaaltı Belediyesi kariyer ofisine bekliyoruz” dedi

BAŞKAN KOTAN’A TEŞEKKÜRLER

Konyaaltı Belediyesi Kariyer Ofisi vasıtasıyla personel istihdamı yapan bir otelin genel müdürü Evren Teğmen, kariyer ofisiyle tanışmalarının ardından iki personel istihdam ettiklerini ve sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bir diğer işletme müdürü Hasan Korkmaz da gelecekteki personel alımlarında kariyer ofisiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kariyer ofisi sayesinde iş bulan Hasan Demiroğlu, ofis sayesinde işine kavuştuğunu ifade ederek Konyaaltı Belediyesi ve Başkan Cem Kotan’a teşekkürlerini iletti.

İŞÇİ DE MEMNUN, İŞ VEREN DE

Kariyer Ofisi aracılığıyla iş bulan Hasan Gülşen de kariyer ofisi ve Belediye Başkanı Cem Kotan’a iş bulma sürecindeki yardımları için minnettar olduğunu belirtti. Site yöneticisi Zeynep Özdemir ise kariyer ofisinin titiz çalışmaları sayesinde kendilerine nitelikli personel sağlandığını vurguladı. İş arayan Okan Taminç, uzun süreli işsizlik sonrası kariyer ofisi sayesinde memnun olduğu bir işe başladığını ifade ederken, Gülnur Özer de kariyer ofisine teşekkür etti.