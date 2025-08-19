Konyaaltı Belediyesi Kariyer Ofisi'nden davet var

  1. Anasayfa
Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Kariyer Ofisi, her yıl yüzlerce kişiyi istihdam ediyor. Kariyer Ofisi ekipleri, yeni iş fırsatları için tüm vatandaşları Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki yeni yerlerine davet etti.

Konyaaltı Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda açılan Konyaaltı Kariyer Ofisi ile vatandaşlara yeni iş olanakları sunuluyor. Kariyer Ofisi, hem işverenin personel arama süreci en aza indiriyor hem de iş arayanlara destek oluyor. Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası eksi 1’inci katta bulunan yeni yerinde işveren ve iş arayanları ağırlayan Konyaaltı Kariyer Ofisi ekipleri, yeni fırsatlar için herkesi Konyaaltı Belediyesi’ne davet etti. Her yıl yüzlerce kişiye umut olan ekipler, Başkan Cem Kotan’ın talimatlarıyla çalışmalarını sürdürürken, iş arayan misafirlerine de rehberlik ediyor. Öte yandan hem işverenler hem de iş arayanlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a ve tüm personele teşekkürlerini iletti.

 

