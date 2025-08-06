Konyaaltı Belediyesi kent tarihine sahip çıkıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akdeniz Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Işın ile Gazeteci-Arkeolog İdris Özyol’u makamında ağırladı. Buluşmada, Konyaaltı’nın tarihi ve kültürel değerlerinin yer alacağı ‘Seksen Günde Seyri Alem’ kitabı konuşuldu.

Konyaaltı Belediyesi, kent tarihine sahip çıkmaya ve korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan; Akdeniz Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Işın, Gazeteci-Arkeolog İdris Özyol ve Arkeolog Gülsüm Kurupınar Kırlangıç’ı ağırladı. Buluşmada, Antalya ve Konyaaltı tarihi değerlendirildi. Ayrıca görüşme sırasında, Antalya Müzesi’nin yıkım kararının endişeyle takip edildiği ve ödüllü müzenin kent mirası açısından da önemine değinildi. Öte yandan, kent tarihi açısından büyük öneme sahip olan ve Konyaaltı Belediyesi Kültür Yayını olarak yayım hayatına girecek ‘Seksen Günde Seyri Alem’ kitabı üzerine değerlendirme, kitap sunumu, içeriği ve üzerine de bir konuşma gerçekleşti. Henüz yapım aşamasında olan kitap hakkındaki görüşmenin sonunda hem Işın hem de Özyol, Konyaaltı’nda yer alan tarihi ve kültürel yapıların anlatıldığı kitaba destekleri için, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkürlerini iletti. Başkan Kotan da tarihi değerleri korumanın önemine dikkat çekerek böyle önemli bir adım attıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

KOTAN, “KONYAALTI BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ ÖZEL BİR BÖLGE”

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Konyaaltı, antik dönemlerden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir bölge. Biz de bu mirasın korunması ve anlatılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. Kültürel mirasın tanıtılması konusunda yerel yönetimler olarak kendilerine düşen görevin farkında olduklarını vurgulayan Başkan Kotan, “80 Günde Seyri Alem kitabı, Konyaaltı’mızın antik dönemlerden bu yana kalma tarihini gözler önüne sermeye çalışıyor. Kitap tarihi açıdan çok kıymetli. Biz, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tarihimize sahip çıkacağımızı vurguluyoruz. Desteğimizden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Kitapta emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“CEM BAŞKAN TARİHİ YAPILARIN ÖNEMİNİN FARKINDA”

Buluşmada konuşan ve gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade eden Akdeniz Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Işın, “Geçmişi geleceğe taşıyan bu çalışmalar, yalnızca toprak altındaki yapıları değil, insanlığın tümünü ele alıyor. Bu konuda da yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşüyor. Konyaaltı, arkeolojik olarak çok zengin bir tarihe sahip” dedi. Kitaba verilen önemden dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm ekibine teşekkür eden İdris Özyol ise şu ifadeleri kaydetti; “Kitabın henüz yapım aşamasındayız. Cem Başkan, tarihi yapıların öneminin farkında. Bu konuda çok ilgili ve çok iyi çalışmalar yürütüyor. Yerel yönetimlerin bu konularda ilgili olması gerçekten çok kıymetli. Başkan Kotan’a, arkeoloji bilimine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum”