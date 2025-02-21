  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediyesi konteynerleri yeniliyor

Konyaaltı Belediyesi konteynerleri yeniliyor

Konyaaltı Belediyesi konteynerleri yeniliyor
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için ilçede bulunan konteynerleri kendi tesisinde hem üretip hem de tamir ve bakımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, belirledikleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sağlık riski oluşturma ihtimali bulunan konteynerleri yenileriyle değiştiriyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan konteynerleri kendi üretim tesisleri olan Temizlik İşleri Müdürlüğü Tamir ve Bakım Atölyesi’nde hem üretiyor hem de tamir ve bakımını gerçekleştiriyor. Böylelikle hem öz kaynakların kullanılması hedeflenirken hem de sağlık tehdidi taşıyan konteynerler yenileriyle değiştirilmiş oluyor. Konyaaltı’nın kırsalından merkezine sahada olan ekipler, gerek kendi belirledikleri konteynerleri gerekse vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda uygun görülen konteynerleri yenileriyle değiştiriyor. Sağlık tehdidi oluşturan konteynerlerin ise yine Konyaaltı Belediyesi tesislerinde; temizlik, tamir ve bakımı gerçekleştirilerek ilçeye kazandırılıyor.

Konyaaltı Belediyesi konteynerleri yeniliyor - Resim : 1

EN ÖNEMLİSİ ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI

Konteynerlerin üretim, bakım ve onarım aşamalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade eden ve Konyaaltı Belediyesi’nde Çevre Mühendisi olarak görev yapan Giray Hayırlı, “Konyaaltı’mızda çöp toplama hizmetlerinin sürdürülebilmesi adına önemli bir yer olan üretim tesisimizdeyiz. Konteynerlerin tasarım ve ölçülerini de kendimiz belirliyoruz. Başkanımız Cem Kotan’ın talimatlarıyla bölgedeki ihtiyaca göre çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin konteyneri hem ürettik hem de tamir ve bakımını yaptık” dedi. Ömrünü tamamlayan konteynerlerin vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Hayırlı, “Bulaşıcı hastalıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir konteynerin tahmin edilebilir bir ömrü var ama çöp toplandığı için korozyon riski oluyor. Hem ekiplerimizin tespit ettiği hem de vatandaşlarımızın talep ettiği ihtiyaç kadar konteyner üretiyoruz. Yeni konteyneri yerine koyuyor, eskiye de bakım yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kartalkaya'daki otel yangını faciasının en kapsamlı raporunda kahreden ayrıntılar Kartalkaya'daki otel yangını faciasının en kapsamlı raporunda kahreden ayrıntılar Ünlü yemek firmasına FETÖ operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Ünlü yemek firmasına FETÖ operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Dünyaca ünlü güzel yıldıza milyon dolarlık ahlaksız teklif Dünyaca ünlü güzel yıldıza milyon dolarlık ahlaksız teklif Kısmetse Olur'un favori çifti Bali'de evlendi Kısmetse Olur'un favori çifti Bali'de evlendi ''Dostları sevinecek, düşmanları üzülecek, hesaplar yapanlar kahrolacak'' ''Dostları sevinecek, düşmanları üzülecek, hesaplar yapanlar kahrolacak'' Nur Viral'in canlı yayınına damgasını vuran ''cinsellik'' itirafı Nur Viral'in canlı yayınına damgasını vuran ''cinsellik'' itirafı Bahçeli, Erdoğan'ı kızdıracak bir kampanya ile geri döndü! Bahçeli, Erdoğan'ı kızdıracak bir kampanya ile geri döndü! Ankara'da korkutan deprem! Ankara'da korkutan deprem! Türkiye'den kahreden manzara: Onlarca vatandaş çöpten yemek toplamak için birbiriyle yarıştı Türkiye'den kahreden manzara: Onlarca vatandaş çöpten yemek toplamak için birbiriyle yarıştı Haftasonunun hava durumu belli oldu: Bu illerimize adeta çığ düşecek! Haftasonunun hava durumu belli oldu: Bu illerimize adeta çığ düşecek!
Galatasaray'dan FETÖ operasyonu sonrası ''Maydonoz Döner'' açıklaması Galatasaray'dan FETÖ operasyonu sonrası ''Maydonoz Döner'' açıklaması Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı Rusya'nın güzel TikTok fenomeni feci şekilde can vermiş halde bulundu Rusya'nın güzel TikTok fenomeni feci şekilde can vermiş halde bulundu AK Parti'de kabine değişikliği için ''burası çok önemli'' dedirten bomba ipucu AK Parti'de kabine değişikliği için ''burası çok önemli'' dedirten bomba ipucu Aleyna Tilki'nin ''kahve dayıları''yla verdiği pozlar olay oldu Aleyna Tilki'nin ''kahve dayıları''yla verdiği pozlar olay oldu Hadise son klibinde bu sefer kendi ''cesaret sınırlarını'' da aştı Hadise son klibinde bu sefer kendi ''cesaret sınırlarını'' da aştı ''AK Parti'den önce traktör yoktu'' diyen milletvekilinden yeni gaf ''AK Parti'den önce traktör yoktu'' diyen milletvekilinden yeni gaf Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Depoları fulleyin! Bu gece yarısı sonrası akaryakıta dev gibi bir zam geliyor Depoları fulleyin! Bu gece yarısı sonrası akaryakıta dev gibi bir zam geliyor ''Erdoğan aday olmazsa...'' anketinden dikkat çeken sonuçlar ''Erdoğan aday olmazsa...'' anketinden dikkat çeken sonuçlar