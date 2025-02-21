Konyaaltı Belediyesi konteynerleri yeniliyor

Konyaaltı Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için ilçede bulunan konteynerleri kendi tesisinde hem üretip hem de tamir ve bakımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, belirledikleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sağlık riski oluşturma ihtimali bulunan konteynerleri yenileriyle değiştiriyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan konteynerleri kendi üretim tesisleri olan Temizlik İşleri Müdürlüğü Tamir ve Bakım Atölyesi’nde hem üretiyor hem de tamir ve bakımını gerçekleştiriyor. Böylelikle hem öz kaynakların kullanılması hedeflenirken hem de sağlık tehdidi taşıyan konteynerler yenileriyle değiştirilmiş oluyor. Konyaaltı’nın kırsalından merkezine sahada olan ekipler, gerek kendi belirledikleri konteynerleri gerekse vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda uygun görülen konteynerleri yenileriyle değiştiriyor. Sağlık tehdidi oluşturan konteynerlerin ise yine Konyaaltı Belediyesi tesislerinde; temizlik, tamir ve bakımı gerçekleştirilerek ilçeye kazandırılıyor.

EN ÖNEMLİSİ ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI

Konteynerlerin üretim, bakım ve onarım aşamalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade eden ve Konyaaltı Belediyesi’nde Çevre Mühendisi olarak görev yapan Giray Hayırlı, “Konyaaltı’mızda çöp toplama hizmetlerinin sürdürülebilmesi adına önemli bir yer olan üretim tesisimizdeyiz. Konteynerlerin tasarım ve ölçülerini de kendimiz belirliyoruz. Başkanımız Cem Kotan’ın talimatlarıyla bölgedeki ihtiyaca göre çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin konteyneri hem ürettik hem de tamir ve bakımını yaptık” dedi. Ömrünü tamamlayan konteynerlerin vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Hayırlı, “Bulaşıcı hastalıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir konteynerin tahmin edilebilir bir ömrü var ama çöp toplandığı için korozyon riski oluyor. Hem ekiplerimizin tespit ettiği hem de vatandaşlarımızın talep ettiği ihtiyaç kadar konteyner üretiyoruz. Yeni konteyneri yerine koyuyor, eskiye de bakım yapıyoruz” şeklinde konuştu.