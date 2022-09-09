  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmelerine yoğun ilgi

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmelerine yoğun ilgi

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmelerine yoğun ilgi

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmeleri devam ederken, Oda Orkestrası, Çok Sesli Çocuk Korosu, Enstrüman Eğitimi ve Müzik Yetenek Sınavlarına Hazırlık bölümlerine katılmak için 708 öğrenci sınav başvurusu yaptı.

Her yıl bünyesine yeni yetenekler kazandıran Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’ne ilgi bu yıl da oldukça yoğun oldu. Oda Orkestrası, Çok Sesli Çocuk Korosu, Enstrüman Eğitimi ve Müzik Yetenek Sınavlarına Hazırlık bölümleri için sınavların yapılacağı seçmelere yaşları 7 ile 17 arasında değişen 708 aday başvurdu. 5 Eylül’de başlayan seçme sınavları, 11 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Uzman eğitmenlerden oluşan jüri karşısında ter döken genç yetenekler, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde yer alabilmek için bütün hünerlerini sergiledi.

HER ALANDA FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYORUZ

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nin, müzik camiasına genç müzisyenler kazandırmaya devam ettiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Her konuda olduğu gibi bu konuda da fırsat eşitliği sağlıyoruz. Seçmelere katılmak isteyen bütün adaylara kapılarımızı açtık. Çocuklarımız, her biri alanında uzman eğitimci kadromuz gözetiminde seçme sınavlarına giriyor. Seçmeleri başarıyla geçen müzisyen adaylarımız eğitimlerine akademimiz bünyesinde devam edecek ve ilerleyen süreçlerde belediyemizin etkinliklerinde sahne alarak hem ailelerine hem de etkinliklere katılan yurttaşlarımıza hünerlerini sergileme fırsatı yakalayacak. Seçme sınavlarına giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum’’ dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İbrahim Tatlıses'ten tekerlekli sandalyeli konserde ilginç itiraf
Türkiye'nin ''çatısı''nda haberler kötü: Çatı artık su akıtıyor!
İstanbul'da taciz zanlısını öldürmekten beter ettiler
79 yaşındaki Filiz Akın gençlere taş çıkardı
Kraliçe 2’nci Elizabeth'in cenaze programı açıklandı
Bakan Nebati ile esnaf arasındaki ilginç diyalog kamerada
SGK'dan dev inceleme! 500 bin kişi tespit edildi, inceleme sürüyor
Uzaklaştırma kararlı caniden eşine sokak ortasında dayak
''Kadına şiddet'' demek hafif kalır! Yaşadığı kabusa inanamayacaksınız
Lucescu'dan Fenerbahçelileri kızdıran açıklama