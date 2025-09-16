Konyaaltı Belediyesi okul kantinlerini denetliyor

  1. Anasayfa
Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırlarındaki eğitim kurumlarında hizmet veren kantinleri denetliyor. Öğrenci sağlığı gözetilerek gerçekleştirilen denetimlerde, tespit edilen tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine ise idari yaptırım uygulanıyor.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet veren kantinlerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın hassasiyetle üzerinde durduğu çocuk ve eğitim odaklı çalışmalar kapsamında gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde, satılan gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ruhsatlar konusunda kantinlere göz açtırılmıyor. Ekipler, yıl boyunca sürdürdüğü denetimler sırasında tespit edilen tarihi geçmiş ürünleri imha ederken, işletme sahiplerine ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca  idari yaptırım uyguluyor.

DENETİMLER SAYESİNDE ÇOCUKLAR SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞIYOR 

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili konuşan Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Ekibi Memuru Murat Aksu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızın açılmasıyla beraber Konyaaltı’nda bulunan tüm eğitim kurumlarında bulunan kantin ve yemekhane rutin denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Temel amacımız çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gıdalarını tüketmeleri” dedi. Velilerin denetimlerden memnun olduğuna dikkat çeken Aksu, “Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan’ın çocuklara, eğitim ve öğretime verdiği önem doğrultusunda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aileler, okula ne için geldiğimizi duyunca memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Sonuç olarak, çocuklar denetimlerimiz sayesinde daha sağlıklı gıda tüketiyorlar” diye konuştu.

