Konyaaltı Belediyesi okulları yeni döneme hazırladı

Konyaaltı Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçe sınırları içerisindeki okullarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Eğitim bizim önceliğimiz. Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi eğitim ve öğretim yılı öncesinde, ilçe sınırları içerisinde bulunan okullardaki çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öğrencilerin daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim almalarına yönelik temizlik, bakım, onarım gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Okul binalarının içinde ve dışında yapılan bakım-onarım işlemlerinin yanı sıra, okul bahçelerinin temizliğini de yapan ekipler, okullardaki eksiklikleri giderdi.

ONARIMLAR YAPILDI

Öğrencilerin güvenliği ve rahatlığı göz önünde bulundurularak, binaların genel yapısında gerekli onarımlar yapıldığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ayrıca okul içi ve dışındaki bakım işlerinin tamamlandığını söyledi. Öğrenim görecek öğrenciler için daha iyi bir eğitim ortamı sağlandığını aktaran Başkan Kotan, “Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçemizdeki okullarda gerçekleştirdiğimiz temizlik ve bakım çalışmaları, öğrencilerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için büyük önem taşıyor. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için elimizden gelen bütün çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimiz için başarılı bir eğitim-öğretim dönemi olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.