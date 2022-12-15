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Konyaaltı Belediyesi Tiyatro akademisi ilk ders için toplandı

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro akademisi ilk ders için toplandı
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Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, öğrenci seçmelerinin yapılmasının ardından ders başı yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı öğrenci seçmelerinin ardından ilk ders için bir araya geldi. Tiyatro Akademisi seçme sınavlarında başvuru yaparak, dram, komedi, şarkı ve şiir alanlarında ter döken 180 öğrenci içerisinden seçilen 18 öğrenci, Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert gözetiminde ders başı yaptı. İlk ders için belediye hizmet binası içerisinde yer alan Feslikan Salonu’nda toplanan Tiyatro Akademisi’nin, temel oyunculuk eğitimlerinin nisan ayına kadar devam edeceği bildirildi.

Konyaaltı Belediyesi olarak sanatın her dalına önem verdiklerini ifade eden Başkan Semih Esen, “Seçmelerde başarılı olarak akademide yer almaya hak kazanan gençlerimizi kutluyor, başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diliyorum’’ dedi. Kursiyer adaylarını birçok değerlendirmeden geçirdiklerini ifade eden Genel Sanat yönetmeni Haluk Cömert ise nisan ayına kadar devam edecek olan derslerde öğrencilerin diksiyon, tiyatro tarihi, ses, nefes, mimik ve oyunculuk konularında eğitim alacaklarını söyledi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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