Konyaaltı Belediyesi üniversiteye geçişte de gençlerin yanında

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Etüt Merkezi’nde, YKS tercih dönemi boyunca mezun öğrencilere tercih desteği sağlanacak. 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek tercih sürecinde öğrenciler randevularını alarak, ücretsiz rehberlik hizmetinden faydalanabilecek.

Konyaaltı Belediyesi, gerek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gerekse de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık süreci boyunca verdiği ücretsiz eğitim desteğinin yanı sıra, tercih desteğiyle de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bünyesine bağlı Gürsu Etüt Merkezi’nde öğrencileri YKS’ye hazırlayan Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih dönemi boyunca mezunların yanında olacak. “Doğru Bir Tercih Başarılı Bir Gelecek” başlığıyla resmi sosyal medya hesaplarından duyuru yapan Konyaaltı Belediyesi, 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Gürsu Etüt Merkezi’nde tercih desteği sağlayacak. Destek almak isteyen öğrencilerin, 0242 245 55 73 numaralı telefondan detaylı bilgi eşliğinde randevu almaları yeterli olacak. Öte yandan Gürsu Etüt Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin Konyaaltı’nda ikamet etme zorunluluğu aranmayacak.