Konyaaltı Belediyesi yaylalarda da gıda denetimi yapıyor

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki gıda denetimlerini sürdürüyor. Gerek ilçe merkezi, gerekse de kırsal bölgeler olmak üzere tüm noktalardaki işletmeleri titizlikle denetleyen ekipler, halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Cem Kotan’ın göreve geldiği ilk günden bu yana sıklıkla dile getirdiği ve hassas olduğu halkın sağlıklı gıda tüketimi konusunda ekipler, özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan Konyaaltı’nın yayla bölgesindeki denetimlerine hız verdi. Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleşen denetimlerde, market, fırın, restoran ve benzeri işletmeler itinayla kontrol ediliyor. Kurallara uymayan işletme sahiplerine ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre idari yaptırım uygulanıyor.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ DENETİMLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Denetimleri gerçekleştiren ekipte yer alan Konyaaltı Belediyesi Zabıta Memuru Murat Aksu, “Denetlemelerimiz yalnızca ilçemizin merkezini kapsamıyor. Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan kırsal kesimlerdeki işletmelerimizi de denetliyoruz. Amacımız halkımızın sağlıklı bir şekilde gıda tüketimini sağlamaya çalışmak” dedi. Vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını da aktaran Aksu, “Yaptığımız denetlemelerle sağlık yönünden sakıncası olan ürünler gıda mühendislerimiz tarafından yerinde tespit ediliyor ve işletmeciler uyarılıyor. Bu uyarılarla karşılaşan vatandaşlarımız da denetimlerimizden çok memnunlar” diye konuştu. Başkan Cem Kotan’ın halkın sağlıklı gıda tüketimi konusundaki hassasiyetine de değinen Aksu, “Başkanımız Sayın Cem Kotan yaptığımız denetlemeleri yakından takip ediyor ve sıklıkla devam etmemizi istiyor. Biz de kendisinden aldığımız güvenle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ortak amacımız halkımızın sağlıklı gıda tüketimini gerçekleştirmek. İnsanlarımızın gıda yönünden herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.