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Konyaaltı Belediyesi'nde karne heyecanı

Konyaaltı Belediyesi'nde karne heyecanı
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Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minikler, karne heyecanı yaşadı. Minikler karnelerini aldıktan sonra aileleriyle doyasıya eğlendi. 

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Toros, Gürsu,Uncalı ve Hurma Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören minikler karnelerini aldı. Minikler karne heyecanı ve sevincini aileleri ile yaşadı. Renkli geçen karne töreninde minikler doyasıya eğlendi. 

DANS EDEREK KUTLADILAR 

Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki karne töreni oldukça renkli geçti. Karne töreni öncesi hep bir ağızdan andımızı okuyan minikler, karnelerini aldıktan sonra da sevinçlerini aileleriyle beraber yaşadı. Renkli ve neşeli geçen törende çocuklar dans ederek doyasıya eğlendi. 

Konyaaltı Belediyesi'nde karne heyecanı - Resim : 1

Çocuklarının başarılarıyla gurur duyduklarını belirten aileler Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a eğitim alanında önemli bir hizmet verdikleri için teşekkür ettiler. 

BAŞARILAR DİLERİM ÇOCUKLAR 

Çocukları ve onların eğitimini önemsediklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Kreşlerimizde eğitim gören öğrencilerimiz karnelerini aldılar. Onlar gibi bizler de çok sevinçliyiz. Bizler kreşlerimizde onların iyi bir temel eğitim alması için elimizden geleni yaptık.  Dilerim çok güzel bir eğitim hayatları olur. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Etiketler konyaaltı belediye karn
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