Konyaaltı Belediyesi'nden 14 Şubat'a özel etkinlik

Konyaaltı Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde HayatPark’ta ''Çiçek Tasarım Atölyesi'' etkinliği düzenledi. ''Doğadan Sevgiye, Sevgiden Geleceğe'' sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile eşi Demet Ayne Kotan, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, meclis üyeleri ve etkinliğe başvuran vatandaşlar katıldı.

Konyaaltı Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle düzenlediği renkli etkinlikte vatandaşlar doğaya, geri dönüşüme ve sürdürülebilir bir yaşama da dikkat çekti. Vatandaşlar, tercihen yanlarında getirdikleri saksı ve fanuslarında, tercihen ise belediyenin verdiği fanuslarda çiçek tasarlarken, vazoların içerisi belediyenin ürettiği çiçeklerden ve toplanan budama atıklarından oluştu. HayatPark’ta gerçekleşen etkinliğe; Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile eşi Demet Ayne Kotan, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Cem Kotan ve eşi Demet Ayne Kotan’ın da birbirlerine vazo tasarladığı bu anlamlı etkinlikte vatandaşlar, sevgilerini çiçeklere ve vazolara yansıttı.

MUTLULUĞUN VE BARIŞIN KAYNAĞI SEVGİ

Etkinlikte vatandaşlar ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bugün 14 Şubat Sevgi Günü. Sevgi Günü’nde budama atıklarımızdan ve ürettiğimiz çiçeklerden evlerimiz için vazolar hazırlıyoruz. Sevgi Günü, sadece iki aşığın birbirini sevmesinden öte insanlığın birbirini sevmesi” dedi. Sevginin; doğayı, ülkeyi, halkı ve bununla beraber her şeyi sevmek olduğunu vurgulayan Başkan Kotan, “Bunların hepsini kapsayacak şekilde kutlamak istiyoruz. Sevginin olduğu her yerde huzur ve mutluluk oluyor. Her zaman mutluluğu ve barışı getiren sevgi. Bugün de bunu hatırlıyoruz. Toplanan budama atıkları ve çiçeklerle sürdürülebilir bir gelecek için vazolarımızı tasarladık. Doğa ve sevgiyi buluşturan bu anlamlı etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

VATANDAŞLAR ETKİNLİĞİ ÇOK BEĞENDİ

Etkinliğe katılan Eser Aslan Yarar, “Bugün güzel bir etkinlik vardı, kızımla katılmak istedik ve çok eğlendik. Belediyemizin bu tür etkinliklerine genellikle katılmaya çalışıyoruz ve her seferinde memnun kalıyoruz. Ortam çok sıcak, herkes yardımseverdi” dedi. Aynur Kepir ise organizasyonun özenle hazırlandığını belirterek, “Çok güzel ve eğlenceli bir etkinlikti. Ortam nezih ve samimiydi. Arkadaşlarımla çok eğlendik” ifadelerini kullandı.