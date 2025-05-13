Konyaaltı Belediyesi'nden 19 Mayıs'a özel gençlik şenliği

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hem gençlere hem de çocuklara yönelik bir şenlik programı hazırladı. Şenlik kapsamındaki etkinlikler, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde HayatPark’ta gerçekleşecek.

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı çeşitli etkinlikler eşliğinde HayatPark’ta vatandaşlarla kutlamaya hazırlanıyor. ‘Geçmişten Geleceğe Çocuk ve Gençlik Oyunları Şenliği’ adı altında 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te kortej ile başlayacak etkinlikler, 2 gün boyunca devam edecek. Şenlik kapsamında; sahne gösterileri, atölyeler, geleneksel sokak oyunları, survivor parkuru, PubG Mobile turnuvası, yarışmalar ve aktiviteler de çocuk ve gençlerle buluşacak. Ayrıca, Konyaaltı Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla da tüm vatandaşlar, 2 gün boyunca sürecek bu özel şenliğe davet edildi.

ŞENLİKTEKİ TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Öte yandan şenlik boyunca yer alacak konserler de vatandaşlarla buluşacak. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de K-POP Random Dance Partisi, 20.00’de ise DJ İsadora & Mert Korkmaz sahne alacak. Şenliğin ikinci günü olan 18 Mayıs Pazar günün