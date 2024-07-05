Konyaaltı Belediyesi'nden afet önleyici hizmet

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, orman yangınlarına neden olabilecek durumları ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Kotan’ın talimatıyla ekipler, elektrik tellerine kadar uzanan ağaç dallarını budamak için harekete geçti.

Konyaaltı ilçesinde geçen Doyran Mahallesi’nde elektrik tellerinden kaynaklandığı belirtilen orman yangınından sonra Konyaaltı Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yangının ardından bölgeye giden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, muhtarların ve vatandaşların uyarıları sonra elektrik tellerine sarılan ağaç dallarının tespiti için belediye ekiplerine talimat verdi. Ekipler, ilçe muhtarlarıyla ortak hareket ederek mahallelerde çalışma yaptı. Hazırlanacak rapor sonrası ilgili kurumlarıyla iletişime geçilerek budama yapılacak. Başkan Kotan, "Amacımız, vatandaşlarımızın güvenliğini maksimum düzeyde sağlamak ve olası yangın risklerini en aza indirmek" dedi.

HEMEN HAREKETE GEÇTİK

Kent genelinde ve Konyaaltı’nda çıkan orman yangınları sonrası bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydeden Başkan Kotan, elektrik tellerine sarılı ağaçların yangın riskini artırdığını gözlemlediğini söyledi. Kotan, “Son zamanlarda yaşanan orman yangınları, bizleri de derinden etkilemiş durumda. Bu yangınların önlenmesi ve halkımızın güvenliğini sağlamak için acil tedbirler almamız gerekiyor. İlçemizde elektrik hatlarına sarılan ağaçların potansiyel tehlike oluşturduğunu gözlemledik. Bu nedenle, muhtarlarımızla işbirliği içinde sahada detaylı tespitler gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımız, mahallelerindeki elektrik hatlarının durumunu yakından takip ediyor ve bize bu konuda önemli geri bildirimlerde bulunuyorlar” ifadelerine yer verdi.

TEHLİKE AVCILIĞI YAPIYORUZ

Konyaaltı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mesut Nalbantoğlu,vatandaşların herhangi bir yangında mağdur olmaması için tedbirler alındığını kaydetti. Nalbantoğlu, “Vatandaşlarımızın herhangi bir yangında mağdur olmaması için elektrik tellerinden kaynaklanabilecek yangınları önlemek amacıyla tehlike avcılığı yapıyoruz. Özellikle elektrik tellerinden kaynaklanabilecek yangın risklerini minimize etmek için muhtarlarımızla beraber sahadayız. Bu kapsamda elektrik direklerine sarılan ağaçların budanması ve tehlike oluşturabilecek durumları tespit ediyoruz” dedi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Çakırlar Mahalle Muhtarı Fatih Erkan da “Elektrik direklerine sarılan ağaçlar nedeniyle birçok problem yaşıyoruz. Bu durum elektrik kesintilerine ve küçük çaplı yangınlara sebep olabiliyor. Yerleşim yerimiz için ve halkımız için büyük bir tehlike arz ediyor. Belediye Başkanımızın talimatıyla bu ağaçların budanması işleminin yapılacağını memnuniyetle öğrendik” diye konuştu.

Doyran Dağ Mahallesi Muhtarı Şahali Kıvrak ise bölgeye ilk geldiğinde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandığını kaydetti. Kıvrak, “Orman yangını gibi büyük bir olayın ardından Belediye Başkanımız Cem Kotan’a halkımızın sıkıntılarını ilettik. Başkanımız, bu konuda gerekli talimatları vererek özverili bir çalışma yürüttü. Kendisine bu destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.