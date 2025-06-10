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Konyaaltı Belediyesi'nden çevre dostu etkinlik

Konyaaltı Belediyesi'nden çevre dostu etkinlik
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Konyaaltı Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürebilir yaşamı teşvik etmek amacıyla, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kapsayan bir dizi farkındalık etkinliği düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, çevre dostu alışkanlıkların yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü tarihleri arasında kapsamlı  bir etkinlik planı hayata geçirdi. HayatPark flora alanında başlayan program, farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden atölye çalışmaları, oryantirik etkinlikleri ve sergi açılışları ile gün boyu sürdü.

ATIKTAN SANATA GERİ DÖNÜŞÜM

Etkinlikler sabah saat 9.00’da HayatPark flora alanı önündeki açılışla başladı. Ardından öğrencilerin katılımıyla ‘Kavonozların Kalemliğe Dönüşmesi Atölyesi’ eş zamanlı olarak farklı saat dilimlerinde üç kez düzenledi. Çakırlar İlkokulu, Bahtılı Hasan Fatma Çavlı İlkokulu ve İstek Okulları Konyaaltı Kampüsü öğrencileri için oryantirik etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğle saatlerinde ‘Atıktan Sanata Geri Dönüşüm’ Sergisi açılarak katılımcı okullara sertifikaları takdim edildi.  Etkinlik boyunca çocuklara dondurma ikram edildi.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITILDI

Etkinlik, ‘Atmıyoruz Dönüştürüyoruz’ temasıyla düzenlenen takı yenileme ve tamir atölyeleri, atık kumaşlardan tasarım ve şal yapımıyla devam etti. ‘Atıklar Baş Tacımız’ adlı son atölyede ise kurdele, kumaş ve boncuk gibi malzemelerle taç yapıldı. Günün finalinde ise çevreye duyarlı ulaşımı teşvik eden bisiklet turu yapıldı. ‘Karbon Ayak İzini Azaltarak Çevre Dostu Alışkanlıklar Kazandırmak İçin’ sloganıyla düzenlenen tur sonrası, bisiklet sürmeyi öğrenen kadınlara sertifika takdimi yapılırken, çeşitli hediyelerin dağıtıldığı bir de çekiliş yapıldı. 

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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