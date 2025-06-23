Konyaaltı Belediyesi'nden iki konser birden

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, düzenleyeceği iki konserle sanatseverleri bir araya getirecek. Konserler, 25 Haziran Çarşamba ve 27 Haziran Cuma günleri Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Salonu’nda gerçekleşecek.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, sanatseverleri çeşitli sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yapılan seçmeler sonucunda Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’ne dahil olan müzik tutkunları, eğitimlerinin yanı sıra düzenledikleri konserlerle de izleyicilere resitaller yaşatıyor. Bu kapsamda, 25 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de ‘Keman & Viyolonsel Resitali’, 27 Haziran Cuma günü ise Konyaaltı Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu’nun düzenleyeceği ‘Küçüklerden Büyüklere Farkındalık Şarkıları’ dinleyicisiyle buluşacak. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek konserler için Konyaaltı Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, vatandaşlar 0 242 245 55 25 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.