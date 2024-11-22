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Konyaaltı Belediyesi'nden ''İş Kulübü Eğitimi''

Konyaaltı Belediyesi'nden ''İş Kulübü Eğitimi''
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Konyaaltı Belediyesi Kariyer Ofisi, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Antalya İş Kulübü iş birliği ile iş arayan vatandaşlara yönelik ''İş Kulübü Eğitimi'' düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi Kariyer Ofisi  ve Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Antalya İş Kulübü ortaklığında aktif iş arayan katılımcılara yönelik “İş Kulübü Eğitimi” verdi. Eğitim, iş arama sürecinde vatandaşlara rehberlik etmek, işgücü piyasasına uyum sağlama süreçlerinde bilgi ve destek sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Eğitimler, İş Kulübü liderleri Cemile Şengül Zeybek ve Zeynep Gül tarafından verildi. 

SEMİNER DEVAM EDECEK

Katılımcılar, eğitim sürecinde etkili CV hazırlama, beden dili, kişilik testi, iş arama kanalları, kılık kıyafet, mülakat türleri ve mülakat simülasyonları gibi konularda bilgi sahibi oldu. Ayrıca iş motivasyonunu artırmaya yönelik çeşitli seminerler ve pratik çalışmalarla desteklenen program, iş arayan bireylerin kariyer yolculuğunu güçlendirmeyi hedefliyor. Belediye yetkilileri eğitim ve seminerlerin devam edeceğini bildirdi. Eğitim programına katılmak isteyen adaylar detaylı bilgi için 0242 245 55 25 numaralı hatta ulaşabilecek.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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