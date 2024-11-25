Konyaaltı Belediyesi'nden kadına şiddete karşı anlamlı mesaj: Bahaneleri söküp attılar

Konyaaltı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında,şiddeti haklı göstermek için kullanılan bahaneleri bilboardlara taşıdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve belediyede çalışan kadınlar, sokağa çıkıp bahaneleri söküp attı; ''Şiddete Bahane Yok'' mesajı verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalık yaratmak için etkileyici bir kampanya gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddeti haklı göstermek için kullanılan bahaneleri bilboardlara taşıdı, ilçenin sokaklarında 4 gün boyunca bahaneler asılı kaldı. 25 Kasım gecesi Belediye Başkanı Cem Kotan, kadın çalışanlarla birlikte bahaneleri bizzat sökerek “Şiddete Bahane Yok” mesajını ortaya çıkardı.

Bilbordlarla toplumda kadınların sıkça karşılaştığı, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi şiddet türlerinin bahaneleri 4 gün boyunca kentin sokaklarına taşındı. Whatsapp yazışması, sosyal medya paylaşımı ve mahkeme tutanağı şeklinde yazılan “Senin yüzünden oldu”, “O saatte orada ne işi vardı”, “Mini etek giymişti”, “Çok seviyorum kıskandım”, “Şifrelerini benimle paylaşmadı”, “Sinirlerime hakim olamadım”, “Kırmızı ruj sürmüştü”, “Yemeğin tuzu fazlaydı”, “Maaş kartını bana vermedi” bahaneleri birim müdürleri ve Başkan Kotan tarafından sökülüp atıldı ve altından “Şiddete Bahane Yok! Şiddetle mücadelede kadınların yanındayız” mesajı çıktı. Başkan Kotan, şiddetin hiçbir bahanesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak kampanyanın önemine dikkat çekti.

HERKESİN ORTAK SORUMLULUĞU

Başkan Cem Kotan, kampanyanın kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık yaratmayı ve toplumda harekete geçmeyi amaçladığını belirtti. Kotan, “Şiddetin bahanesi olmaz, olamaz. Kadınların hayatını zorlaştıran ve onları mağdur eden bu tür gerekçeler, artık toplumda hiçbir şekilde kabul görmemeli. 25 Kasım vesilesiyle bu mesajı güçlü bir şekilde vermek istedik. Kadına yönelik şiddetle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Belediye ayrıca, söküm işlemi sırasında çekilen videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşarak kampanyayı dijital ortamda da genişletti. “Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde kadınlar çeşitli bahanelerle şiddetin farklı biçimlerine maruz kalıyor. Değişmesi gereken eşitsizlik ve adaletsizlik ortamı kadınlara yöneltilen sistematik şiddeti ne yazık ki pekiştiriyor. Kadına şiddet insan hakları sorunudur. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri politiktir. Şiddetle mücadelede kadınların yanındayız” mesajıyla paylaştı. Kısa sürede binlerce izlenme, beğeni ve paylaşım aldı. Vatandaşlar, bu anlamlı çalışmaya kendi hesaplarında paylaşarak destek oldular. Daha önce Eşitlik Birimi’ni kurarak eşitliğe dikkat çeken belediye, bu kampanyayla kadına yönelik şiddete karşı önemli bir farkındalığa imza attı.