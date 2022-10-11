Konyaaltı Belediyesi'nden kadına şiddete karşı yeni adım

Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan protokol ile şiddete uğrayan kadın ve çocukların daha hızlı bir şekilde hem hukuki hem de psikolojik destek alması sağlanacak.

Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan protokol ile ilçede şiddete uğrayan kadın ve çocuklar gerek hukuki gerekse de psikolojik destek alması daha hızlı olacak. Konyaaltı Belediyesi olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya gayret göstereceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bugün imzaladığımız protokol ile Konyaaltı sınırları içerisinde kadına yönelik şiddet ile karşılaştığımızda, acil yardım hattı aracılığı ile hem hukuki hem de psikolojik yardım anlamında daha erişilebilir bir hizmeti sunmuş olacağız. Federasyon bu hizmeti geniş alanlara yaymak için burada. Bizler de bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduk. Belediyeler olarak bizler de insanların buna erişimini hızlandırmak, bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu yolla da şiddetin toplumda giderek azalmasına yönelik bir protokolü imzalamış olduk. Protokolümüz etkili bir şekilde Konyaaltı’nda yürütülecek. İnşallah bizim de bu çorbada bir tuzumuz olur. Biz de sonuna kadar şiddetin karşısında sizinle beraber saf tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ESEN’E TEŞEKKÜR

Türkiye’nin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında imzalanan protokolün çok önemli olduğunu söyleyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği bir dönemde kadın haklarını savunmaya yönelik bir politika yetersizliğine değinerek şöyle konuştu; “İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğimiz bir dönemde kadın politikasızlığının olduğu süreci yaşıyoruz. Bu sürecin yerelde politika üretmesi için belediyelerden yana, sivil toplum kuruluşları ile mekanizmaları hayata geçirmesi ve şiddet mağduru, istismara uğrayan kadın ile çocukların hukuki ve psikolojik yönlendirme almaları açısından çok önemli bir hizmet. Semih Esen başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum.”