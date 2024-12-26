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Konyaaltı Belediyesi’nden kar mesaisi

Konyaaltı Belediyesi’nden kar mesaisi
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Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından etkilenerek karla kaplanan yollarda yaptığı çalışmalarla, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesini sağlıyor.

Konyaaltı’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, kar yağışı sonrası kapanan yollar Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından açılıyor. Feslikan Yaylası ve Saklıkent Kayak Merkezi başta olmak üzere, ulaşımın yoğun olduğu birçok bölgede kar küreme ve yol açma çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Kar yağışını görmek için yüksek kesimlere giden vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, yolları günün 24 saati açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ

Meteorolojinin turuncu kod uyarısıyla birlikte kar yağışı ihtimaline karşı ekiplerin hazır bulunduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşım yapabilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Kar yağışının etkili olduğu yayla yollarında ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Başkan Kotan, ‘‘Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz gece gündüz demeden kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalar aralıksız devam edecek’’ dedi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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